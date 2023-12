Squalifica Mourinho: ‘chiusura’ del presidente AIA, l’annuncio UFFICIALE

A margine del premio Andrea Fortunato, è intervenuto anche il presidente dell’Aia Carlo Pacifici che così ha risposto sulla questione Mourinho.

A chiudere la scorsa settimana in casa Roma non è stato soltanto il confronto del Mapei Stadium, vinto dai giallorossi in rimonta per 1-2. La sfida con i neroverdi era stata infatti anticipata dalla conferenza stampa di presentazione di José Mourinho, che ha causato l’apertura di un provvedimento disciplinare a discapito del tecnico lusitano.

Le parole ‘contro’ l’arbitro Marcenaro sono attualmente al vaglio delle autorità competenti. Stando a quanto filtra dalle ultime indiscrezioni, non è escluso che all’allenatore della Roma venga comminata una squalifica importante. Intervenuto sulla questione, però, il presidente dell’Aia Carlo Pacifici ha preferito evitare di affrontare l’argomento, dribblando di fatto la domanda dell’inviato di calciomercato.it. A margine del premio Andrea Fortunato, a proposito della possibile squalifica Mou, Pacifici ha infatti sorvolato con un laconico: “Non lo so, non faccio parte della giustizia”.