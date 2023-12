Squalifica Mourinho, stangata in arrivo

Stangata Mourinho, il tecnico della Roma dopo la chiusura delle indagini rischia grosso. Ecco quanto potrebbe rimanere fuori

Stangata per Mourinho. Almeno questo è il titolo del Corriere dello Sport in edicola questa mattina che svela come il tecnico portoghese potrebbe beccarsi almeno un paio di giornate dopo le parole dette nella caldissima conferenza stampa di sabato scorso prima della gara contro il Sassuolo.

Gli arbitri chiederebbero infatti maggiore rispetto e considerano non più tollerabili gli atteggiamenti di alcuni allenatori. Insomma, un vero e proprio scontro e il primo che potrebbe pagare questa presa di posizione potrebbe essere appunto lo Special One, che rischia fino a due giornate.

Stangata Mourinho, la situazione

Adesso il tecnico ha 3 giorni di tempo per preparare le memorie difensive oppure essere ascoltato dal procuratore Chiné. Per la procura la sanzione a quanto pare ci potrebbe stare, mentre per la Roma le parole di Mou sono figlie del sacrosanto diritto alla critica senza nessun accanimento. Ma mai come stavolta si vuole dare un segnale forte, si legge sul giornale. Difficile quindi trovare un accordo prima del deferimento che potrebbe quindi scattare nei prossimi giorni.

E Motta? Per il tecnico del Bologna, anche lui avvisato della conclusione delle indagini dopo le sue parole alla fine della gara contro il Lecce, le cose potrebbero andare in maniera diversa visto che non ha “precedenti” sotto questo aspetto e si potrebbe arrivare ad un accordo. Mentre per Mou la strada appare davvero in salita. Con una stangata possibile e forse inimmaginabile. Ma la società sta con lui e vedremo quali saranno le mosse delle prossime ore.