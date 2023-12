Calciomercato Roma, retrocessione UFFICIALE e addio immediato

Calciomercato Roma, storica retrocessione nella notte e l’addio adesso è certo. Anche i giallorossi come sappiamo sono in corsa

Non era mai successo nella storia. E a nulla sono serviti i gol di quel giocatore che la Roma ha messo nel mirino e che potrebbe portare a Trigoria presto. O almeno si spera, visto che nel frattempo si sono inseriti altri club. Nella notte in Brasile è successo qualcosa di incredibile: il Santos è retrocesso e adesso, sicuramente, gli addii saranno diversi.

E uno ovviamente riguarderà l’attaccante che in stagione ha concluso con 13 reti in 31 presenze e anche 2 assist. Una stagione importante la sua che ha fatto accendere i riflettori di molte squadre europee. Si sono mossi diversi uomini di mercato per Marcos Leonardo che non hanno nascosto quello che potrebbe diventare qualcosa di più di qualche sondaggio. Gennaio è vicino, e l’addio, dopo questo clamoroso esito definitivo dal campo appare certo.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo si muove subito

La Roma sul giocatore ci ha messo gli occhi da diversi mesi e Pimenta, che ne gestisce gli interessi, sollecitata sulla questione ha spiegato più volte che si dovrebbe chiedere a Pinto il perché non è arrivato la scorsa estate nella massima serie. Quel Pinto che nella conferenza stampa di fine mercato, la solita, ne ha parlato bene e tutto lasciava presagire che a gennaio potesse esserci il colpo tanto atteso.

Le cose però come detto in questo periodo sono cambiate e anche in maniera importante: Marcos Leonardo ha alzato sensibilmente il livello delle sue prestazioni e come detto diverse squadre del Vecchio Continente ci hanno messo gli occhi addosso. Vedremo quello che succederà tra meno di un mese, se la Roma è ancora in corsa e ci penserà davvero di prenderlo oppure se quello che da molti è considerato uno dei calciatori più promettenti del Sudamerica prenderà altri lidi. Sicuramente sarebbe un peccato non vederlo a Trigoria.