Calciomercato Roma, rottura del crociato: Tiago Pinto nei guai

Calciomercato Roma, si è rotto il crociato e anche Tiago Pinto è nei guai. L’intreccio di gennaio si potrebbe chiudere in questo modo

L’infortunio è pesante. Che gli fa chiudere in anticipo la stagione. E ovviamente adesso, con il mercato alle porte, il fatto di poter inserire qualcuno in rosa è da prendere in considerazione. E ovviamente, come al solito, perché dalle parti di Trigoria non ci si deve mai far mancare nulla, ci potrebbe andare di mezzo anche la Roma.

Il Liverpool ha perso il difensore centrale Joel Matip fino alla fine di questa annata. Così come confermato da Jurgen Klopp si è rotto il crociato. E con il contratto in scadenza alla fine di quest’anno potrebbe anche essere un principio d’addio. Questo non interessa comunque a Pinto. Quello che invece riguarda il dirigente giallorosso è un altro fatto: il Liverpool potrebbe tornare all’assalto di un elemento accostato in estate e che anche la Roma avrebbe messo nel mirino.

Calciomercato Roma, su Theate forte il Liverpool

Parliamo di Theate, difensore che conosce la Serie A visto il suo passato al Bologna, che adesso gioca in Francia, nel Rennes. I Reds sarebbero disposti anche per via di questo stop che mette nei guai Klopp, di toccare una cifra che si aggira intorno ai 30milioni di euro per il difensore. Un elemento che come detto al pari di altri è stato accostato anche ai giallorossi per la prossima finestra di mercato. Ma se davvero la squadra di Premier dovesse fare sul serio, allora di possibilità per Pinto, viste anche le ristrettezze economiche, sarebbero minime.

Non ci voleva questa, ovviamente. Ed è la dimostrazione ulteriore di come la Roma paghi oltremodo anche quella che è la sfortuna che non colpisce direttamente il club dei Friedkin. Perché senza Liverpool in mezzo magari Theate poteva essere un obiettivo abbordabile, sempre a certe condizioni ovviamente, ma sicuramente un poco più vicino. Non tanto. Ma poco più vicino.