Effetto domino Ancelotti-Mou, terremoto UFFICIALE: è stato licenziato

Terremoto UFFICIALE in Nazionale, la Corte di Giustizia ha dato la sua sentenza: countdown partito e intreccio a distanza anche con Mourinho.

Mentre in casa Roma si continuano ad attendere le evoluzioni di un campionato che ha fin qui permesso di registrare importanti step di crescita da parte di Dybala e colleghi, tante altre questioni toccano il mondo calcistico tutto, nel pieno di una stagione che ha ancora tanto da offrire, in attesa del calciomercato invernale e delle evoluzioni che potrebbero verificarsi nei prossimi mesi da diversi punti di vista.

Proprio mentre si attendono i primi responsi europei e, nel caso della Roma, si aspettano i verdetti di un mese di dicembre che ha ancora tanto da dire, situazioni di varia natura si verificano sullo sfondo, minacciando ingerenze a distanza anche presso la stessa società giallorossa. Questo non accade solo a livello di mercato quanto, piuttosto, in numerose vicende legate anche a particolari posizioni di alcuni tesserati della Roma, tra cui José Mourinho.

Come noto, il contratto del mister è in scadenza fra meno di un anno e, stando alle attuali condizioni, un addio a fine giugno è cosa più che certa. Come si ricorderà, oltre alle avances e alle suggestioni arabe, lo Special One era terminato al centro di un possibile effetto domino coinvolgente anche il Real Madrid e nobilissimi nomi del panorama calcistico europeo e non solo.

Terremoto UFFICIALE Brasile, Ednaldo Rodrigues è stato licenziato

Senza dimenticare degli interessi del Brasile stesso rispetto alla possibilità di annoverare anche Mourinho nella lista di possibili CT, il filo rosso principale di queste ultime settimane aveva riguardato in particolar modo l’interesse della Federazione Brasiliana per Carlo Ancelotti, meno lontano dal rinnovo con il Real Madrid rispetto al passato ma attualmente ancora in scadenza contrattuale e, per tale motivo, in uno status che rende i concreti interessi dei verdeoro una minaccia più che concreta per Florentino Perez e adepti.

Quanto verificatosi in queste ore all’interno della Federazione sudamericana, però, anche da questo punto di vista, non può essere trascurato: come riporta GloboEsporte, la Corte di Giustizia di Rio ha sentenziato e contestato un’irregolarità circa le elezioni del 2022, che hanno portato nel marzo dello scorso anno alla salita a Presidente della CBF Ednaldo Rodrigues.

Quest’ultimo rappresentava lo sponsor principale per un possibile arrivo di Ancelotti ma è stato sollevato dall’incarico per una presunta incongruenza, denunciata dai vicepresidenti della Federazione. Ednaldo Rodrigues può ancora presentare ricorso ma, per il momento, le nuove elezioni sono fissate fra 30 giorni. Un segnale importante che, come detto, potrebbe di traverso toccare anche il futuro di Ancelotti e quel possibile effetto domino coinvolgente potenzialmente lo stesso Mourinho.