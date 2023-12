Il Milan lo ‘scippa’ alla Roma: acquisto anticipato, nuovo colpo di scena

Calciomercato Roma, l’ultima indiscrezione rilanciata da Sky Sport potrebbe cambiare anche i piani della Roma. Il Milan ci pensa seriamente: le ultime.

Dall’inizio della stagione José Mourinho ha ricevuto risposte importanti dal reparto offensivo. Orfano di Abraham, prima Belotti e poi Lukaku hanno risposto presente. Dopo le prime uscite stagionali nelle quali è stato il “Gallo” a prendersi la scena, il passaggio di consegne ha portato Big Rom a calamitare su di sé attenzioni e gol decisivi. Le sorprese, però, potrebbero essere dietro l’angolo.

In attesa del rientro di Abraham, atteso a febbraio, l’area mercato giallorossa si sta guardando intorno alla ricerca di intriganti possibilità da sfruttare. Sebbene il focus sull’attacco non rappresenti una priorità per i capitolini, nelle ultime settimane non sono mancati i sondaggi esplorativi legati al domino dei bomber. In quest’ottica vanno inseriti i contatti (informali) avuti per Serhou Guirassy, attaccante guineano in forza allo Stoccarda protagonista di una parte di stagione di pregevole fattura.

Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio per Guirassy: la clausola non fa paura

Seguito con interesse da diversi club di Premier League e di Bundesliga, il classe ’96 ha calamitato anche l’interesse di svariati club di Serie A. Accostato – tra le altre – a Roma, Inter e Juventus, Guirassy sarebbe ora finito prepotentemente nel mirino del Milan.

Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, infatti, i rossoneri starebbero valutando con attenzione il profilo del bomber dello Stoccarda, legato al club tedesco da una clausola rescissoria dal valore di 17 milioni di euro. Viste le resistenze del Lille sul fronte David, per il quale non ha alcuna intenzione di fare sconti, il “Diavolo” sarebbe tentato all’idea di mettere le mani su una delle rivelazioni più fulgide della Bundesliga. Un’idea che potrebbe dunque portare sviluppi concreti nel corso delle prossime settimane. Stando così le cose, la corsa della Roma per Guirassy si preannuncia piuttosto complicata. Seguiranno aggiornamenti.