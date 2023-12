La Roma è solo un ricordo: il blitz dalla Liga fa saltare il banco

Calciomercato Roma, la scelta dell’allenatore è inamovibile. Ha chiesto immediatamente il suo acquisto. Pinto avvisato: non c’è più spazio per temporeggiare.

Nelle ultime uscite stagionali la Roma ha evidenziato una crescita complessiva importante. Non solo nella tenuta difensiva, ma anche in termini di produzione offensiva. Se si esclude il passaggio a vuoto con il Servette, infatti, la manovra dei giallorossi è apparsa complessivamente molto più fluida.

Oltre ad inaridire le fonti di gioco avversarie con buone qualità in termini di filtro, infatti, la zona nevralgica del campo ha cominciato a caracollare un numero di palloni importanti. Sebbene José Mourinho abbia dovuto fare i conti con una serie di infortuni in rapida successione, la crescita del reparto è sotto gli occhi di tutti. In attesa che i reintegri a pieni regime di Aouar e Renato Sanches possano fare la differenza. Nel tourbillon di indiscrezioni e di rumors, però, sorprende fino ad un certo punto che alla Roma siano accostati diversi profili per la mediana. Del resto Tiago Pinto non ha mai chiuso la porta ad eventuali occasioni con cui rinfoltire l’organico a disposizione dello Special One.

Calciomercato Roma, la Real Sociedad esce allo scoperto per Tielemans

Un nome che effettivamente non è mai uscito dai radar della Roma è quello di Youri Tielemans. Il centrocampista belga si è legato in estate all’Aston Villa, dopo la fine della sua quadriennale esperienza al Leicester.

Dopo un inizio un po’ in sordina, il classe ’97 si sta ritagliando un ruolo più centrale nello scacchiere tattico di Emery. La qualità di Tielemans ha sicuramente contribuito agli ultimi exploit del club di Birmingham, reduce dal prestigioso successo in campionato ottenuto contro il Manchester City. A ridosso delle posizioni di vertice, i The Villans potrebbero impreziosire la prossima sessione di calciomercato con almeno un innesto di qualità. Tuttavia, le voci su un eventuale addio di Tielemans non sono tramontate del tutto. A tal proposito, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna.

Secondo quanto evidenziato da okfichajes.com, infatti, su espressa richiesta del tecnico Imanol Alguacil, la Real Sociedad avrebbe cominciato a mettere gli occhi proprio sul centrocampista belga dell’Aston Villa. Legato al club di Birmingham da un contratto in scadenza nel 2027, Tielemans potrebbe guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo progetto. Se non nell’immediato, probabilmente a partire dalla prossima estate. Proprio in questa direzione si collocano i sondaggi esplorativi del club di San Sebastian, che comunque fino a questo momento non ha affondato il colpo. Staremo a vedere se ed eventualmente in che modo ci saranno novità in tal senso.