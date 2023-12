Nuovo bomber Roma, Pinto in scacco: lo prendono a gennaio

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra fanno chiarezza sul suo futuro. La posizione non è cambiata: assalto immediato.

Protagonista di un’ultima parte di stagione importante, la Roma di José Mourinho si accosta ai prossimi impegni con rinomate certezze. Il successo contro il Sassuolo ha sicuramente certificato i progressi di una compagine ridiventata granitica sotto tanti punti di vista. La sessione invernale di calciomercato potrebbe fare il resto.

Indipendentemente dagli sviluppi immediati, però, nell’interesse dell’area mercato giallorosso c’è sicuramente il desiderio di porre le premesse per colpi importanti e futuribili. Come testimoniato dalle ultime mosse della Roma, all’inserimento di qualità ed esperienza ha spesso fato seguito la valorizzazione di giovani di prospettiva. E chissà che la batteria della linea verde non possa andare incontro a nuove esigenze, questa volta per il reparto offensivo. Non è un mistero, infatti, che la Roma, assieme ad altri club italiani come Milan e Juventus, abbia effettuato dei sondaggi esplorativi per il bomber dello Stoccarda Serhou Guirassy.

Calciomercato Roma, United e Newcastle disposte a tutto per Guirassy

Messosi in mostra in una prima parte di stagione importante, Guirassy ha attirato su di sé le attenzioni di molti club, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto. Negli ultimi giorni, ad esempio, il suo profilo è finito soprattutto nei dossier delle compagini di Premier League. A testimoniarlo sono anche le ultime indiscrezioni che filtrano dall’Inghilterra.

Secondo quanto evidenziato da Football Insider, infatti, il Manchester United e il Newcastle non avrebbero affatto mollato la presa e sarebbero pronti ad affondare il colpo già a gennaio. Tutto questo nonostante Guirassy molto probabilmente si unirà alla Guinea per partecipare alla prossima Coppa d’Africa. Non scoraggiati dall’impegno di Guirassy, sia i Magpies che i Red Devils sarebbero pronti ad affondare il colpo già a gennaio per chiudere l’operazione. La base d’asta, ormai, ha superato quota 15 milioni di euro. La concorrenza è sempre più folta. Staremo a vedere cosa succederà.