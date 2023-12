Roma-Fiorentina, triplo allarme UFFICIALE

Roma-Fiorentina, il triplo allarme è ufficiale e lo lancia direttamente il tecnico. Ecco le sue parole al termine del match contro il Parma

Domenica c’è Roma-Fiorentina. Una sfida importante, delicata, che potrebbe lanciare in maniera definitiva in classifica la squadra di Mourinho. Una vittoria permetterebbe, infatti, di allungare sulla truppa di Italiano che arriverà comunque un poco stanca dopo l’impegno in Coppa Italia contro il Parma di 120minuti più i rigori. Sia sotto l’aspetto fisico che sotto il profilo mentale la sfida agli emiliani ha tolto energie e risorse.

Italiano aveva deciso di fare un ampio turnover, ma poi all’intervallo ha inserito quattro titolari per ribaltare il match. E poi a fine partite ha spiegato il perché di alcune scelte e soprattutto, ha spiegato, le condizioni di salute non troppo ottimali di tre uomini. Uno assai importante nello scacchiere dei viola.

Roma-Fiorentina, le parole di Italiano

“Ikone ha l’influenza, Nico Gonzalez è acciaccato. Kouame è entrato nel finale perché ha un problema al ginocchio, le partite così ravvicinate non aiutano fisicamente”. Insomma, tre elementi offensivi che non stanno benissimo che, però, quasi senza dubbio, contro i giallorossi all’Olimpico ci dovrebbero essere. Anche perché Kouame come detto nel finale di gara è entrato e ha segnato anche il rigore della serie.

Il problema si potrebbe presentare per Nico Gonzalez, l’uomo in più per la Fiorentina in questo avvio di stagione che fa decisamente la differenza. Sicuramente non sarà nelle migliori condizioni possibili, ma rimane senza dubbio l’elemento da tenere sotto stretta osservazione dalla difesa giallorossa.