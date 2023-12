Tutti felici e contenti: boom Roma, lo scambio sblocca il mercato

Tra campo e mercato, le voci legate alle prossime mosse della Roma continuano a tenere banco. L’operazione che cambia le carte in tavola.

Con carattere e determinazione, la Roma di José Mourinho è riuscita ad espugnare il Mapei Stadium di Reggio Emilia fornendo probabilmente una delle migliori prove stagionali in termini di compattezza e ordine. Grazie ai tre punti conquistati contro i neroverdi, i giallorossi restano in scia al treno Champions. I prossimi impegni, dunque, rappresenteranno un autentico banco di prova. Ma occhio alle novità.

Con la sessione invernale di calciomercato ormai sempre più vicina, Tiago Pinto sta monitorando quelle piste con cui puntellare i reparti scoperti. Sotto questo punto di vista, il focus è inevitabilmente rivolto alla difesa, chiamato agli straordinari in tempi e in modi diversi. Tuttavia, non è da escludere un restyling sulle corsie esterne e, perché no, modifiche sostanziali anche al reparto offensivo. La sensazione è che il GM della Roma possa entrare nell’ordine di idee di capitalizzare quelle chances che dovessero concretizzarsi.

Calciomercato Roma, idea di scambio Gudmundsson-Belotti con il Genoa

Come non definire tale i rumors legati ad una delle sorprese più fulgide della Serie A. Stiamo parlando del gioiello del Genoa Albert Gudmundsson, protagonista di una prima parte di stagione che definire esaltante sarebbe solo un eufemismo.

Il tuttocampista islandese classe ’97 ha già messo a referto 7 reti e un assist in questa stagione, facendosi apprezzare non solo in zona realizzativa ma anche nella pulizia di gioco e nella capacità di creare occasioni dal nulla. Qualità che di certo non sono passate inosservate. Sondato da diversi club della Premier, Gudmundsson fa gola anche a diverse compagini di Serie A. Il Napoli, ad esempio, ha effettuato sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Tuttavia, la Roma avrebbe dalla sua il jolly con cui far saltare il banco.

Secondo quanto evidenziato da wigglesport.it, infatti, pur di mettere le mani sull’attaccante del Genoa, la Roma sarebbe intenzionata ad imbastire con i rossoblu una maxi operazione. Pinto potrebbe infatti essere intrigato all’idea di proporre ai liguri il cartellino di Belotti, per chiudere lo scambio ed anticipare la concorrenza. Si tratta, al momento, solo di una suggestione e nulla più. Una traccia, però, da monitorare con attenzione e che potrebbe portare a sviluppi importanti nelle prossime settimane. Seguiranno aggiornamenti.