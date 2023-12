Arbitro aggredito, UFFICIALE: penalizzazione e squalifica choc

Un grave episodio di violenza si registra nel calcio italiano, con l’arbitro aggredito in campo. Penalizzazione ufficiale per il club e lunga squalifica per il calciatore coinvolto.

Il Giudice sportivo sceglie la mano pesante, ed era facilmente preventivabile dopo quanto accaduto in campo, verso il club dopo l’aggressione nei confronti dell’arbitro. Il calciatore risultato colpevole di aver colpito il direttore di gara dovrà stare lontano dai campi per ben cinque anni. Il fischietto della sfida, terminata per 8-1 in favore dei padroni di casa, è stato colpito da una testata in pieno volto. In seguito all’aggressione ricevuta in campo l’arbitro si è rivolto alle cure del Pronto Soccorso, con una prognosi di sei giorni dopo l’accaduto.

L’episodio increscioso è avvenuto nelle serie minori, con esattezza nella Seconda Categoria del Molise. Nel Girone C, la scorsa domenica c’è stata la clamorosa vittoria interna del Santeliana, che ha battuto per 8-1 in casa il San Marco La Catola. L’arbitro della gara è stato aggredito in campo da un calciatore della squadra ospite, che lo ha colpito con una testata in pieno volto. Come prevedibile il Giudice Sportivo Territoriale ha scelto una pena esemplare dopo quanto accaduto sul campo provinciale.

Seconda Categoria, arbitro aggredito in campo: penalizzazione e 5 anni di squalifica

Sono cinque gli anni di squalifica inflitti al calciatore colpevole. In seguito alla violenta aggressione il direttore di gara ha raggiunto autonomamente il Pronto soccorso, dove è stato medicato con una prognosi di sei giorni. Inoltre anche lo stesso club molisano è stato penalizzato in campionato, con la classifica riscritta dal Giudice Sportivo.

Due punti di penalizzazione per il San Marco La Catola, che perde la sesta posizione e staziona ora ad 11 lunghezze nel Girone C. Il comunicato ufficiale parla chiaro, condannando il violento episodio. Ecco la sentenza ufficiale:

“Il Giudice Sportivo Territoriale,

letto il referto arbitrale, i relativi supplementi ed allegati, rileva che al 20’ del secondo tempo, a seguito di una decisione tecnica adottata dell’arbitro, il calciatore FERRARA Francesco (San Marco La Catola 1984) lo colpiva con una testata un pieno volto che provocava forte dolore al naso, con fuoriuscita di sangue. Espulso, all’atto del provvedimento si avvicinava nuovamente all’arbitro con atteggiamento aggressivo e, liberatosi dalla stretta dei propri compagni che cercavano di mantenerlo, gli dava una forte spinta con entrambe le mani sul petto, facendolo indietreggiare di circa due metri. Una volta terminato l’incontro ed essere rientrato nel proprio spogliatoio, l’arbitro accusava un forte mal di testa, con giramento di testa e senso di vomito.

Decide di squalificare il calciatore FERRARA Francesco (San Marco La Catola 1984) fino a tutto il 30 giugno 2028.”