Calciomercato Roma, dietrofront e sorpasso: ha deciso Mourinho

Calciomercato Roma, arriva la decisione a sorpresa sul mercato giallorosso: dietrofront e sorpasso, Mourinho ha già scelto

Siamo quasi alla prima metà di questa stagione ed il cammino della Roma ha già avuto più ombre che luci, anche se finalmente la squadra di José Mourinho sembra esser riuscita a mettersi sui giusti binari. Il difficile avvio aveva complicato i piani dello Special One, che però è stato bravissimo a far ritrovare la fiducia ai suoi calciatori, che almeno in campionato sono riusciti ad avvicinarsi all’obbiettivo quarto posto.

In Europa però sono arrivate le più grandi delusioni per i tifosi romanisti. A Praga sarebbe bastato un pareggio per consentire alla squadra di poter continuare a sperare nel primo posto nel girone, ma la sconfitta ha ridimensionato le aspettative a breve termine della Roma.

Arrivare secondi vorrebbe dire giocare un turno in più, e di conseguenza due partite in più, che con il campionato in corsa, e la ripresa della Coppa Italia, aumenta di conseguenza anche il rischio infortuni. Il mercato dovrebbe giocare ancora un ruolo decisivo per le sorti dei giallorossi, che però prima potrebbero pensare di vendere alcuni degli elementi in esubero in rosa.

Calciomercato Roma, dietrofront immediato: la decisione di Mourinho

La finestra di trasferimenti invernale aprirà tra poco meno di un mese, e molte squadre di Serie A stanno già sondando i possibili colpi per migliorare le proprie rose in vista della seconda parte della stagione. La Roma non è da meno, in particolare Tiago Pinto, che non ha mai smesso di sondare il mercato in cerca di occasioni già per gennaio.

Tuttavia il gm portoghese probabilmente dovrà ancora una volta fare i conti con una situazione economica non proprio florida, e con risorse economiche a disposizione piuttosto limitate. Proprio per questo prima di provare ad ingaggiare nuovi calciatori l’ex Benfica potrebbe provare a cedere alcuni dei calciatori ritenuti in esubero da José Mourinho.

Secondo la Gazzetta Dello Sport uno dei nomi che potrebbero salutare la capitale già a gennaio potrebbe essere quello di Sardar Azmoun. L’iraniano sta facendo molto bene quando viene chiamato in causa dallo Special One, tuttavia ciò non accade così spesso ed il Bologna potrebbe provare ad intavolare una trattativa per il trasferimento.

Thiago Motta vuole alzare il tasso tecnico della rosa, e avrebbe individuato diversi calciatori che potrebbero tornargli utili, tra cui l’ex Bayer Leverkusen. La priorità per l’ex Inter però sarebbe prendere un attaccante che non mini la titolarità di Zirkzee, ma che possa essere un sostituto all’altezza.