Calciomercato Roma, doppio rifiuto lampo: Abraham bianconero

Calciomercato Roma, l’intreccio in Inghilterra potrebbe rappresentare una nuova chiave di lettura per orientare le prossime mosse dei giallorossi, in entrata e in uscita.

Sebbene in questo primo scorcio di stagione quello offensivo sia stato il reparto che ha offerto maggiori garanzie a José Mourinho, non sono esclusi colpi di scena importanti in attacco. La Roma, infatti, sta monitorando diverse soluzioni. La questione Lukaku non è l’unico rebus in casa giallorossa.

Non è un mistero che i capitolini nelle ultime settimane abbiano avviato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Guirassy. Per l’attaccante dello Stoccarda, però, il rischio che si generi una vera e propria asta è assolutamente credibile. Sul guineano, infatti, è forte la concorrenza soprattutto dalla Premier League e dalla Bundesliga. E proprio un club d’Oltremanica potrebbe calamitare intrecci importanti con la Roma. Stiamo parlando del Fulham, che su esplicita richiesta di Marco Silva sono alla ricerca di un bomber al quale affidare le chiavi del proprio reparto offensivo. Con un budget di circa 40 milioni di euro per soddisfare quest’obiettivo, i Cottagers stanno scandagliando il terreno alla ricerca della soluzione più congeniale.

Calciomercato Roma, no al Fulham per Guirassy e Broja: possibile assalto ad Abraham

Secondo quanto evidenziato da Football Insider, dopo aver sondato la pista Guirassy, il Fulham avrebbe deciso di intensificare i contatti per Broja. Tuttavia, il Chelsea avrebbe rispedito al mittente le avances dei Cottagers, dichiarando di non avere alcun interesse a privarsi del proprio gioiello nella finestra invernale.

Stando così le cose, nel caso in cui il Fulham non dovesse riuscire a puntellare l’attacco a gennaio, non è escluso che nei prossimi mesi possa presentarsi dalla Roma con un’offerta concreta per Tammy Abraham. L’ex attaccante del Chelsea, che sta recuperando dal grave infortunio, ha una valutazione che si attesta sui 35/40 milioni di euro. Soldi che il Fulham non avrebbe problemi a mettere sul piatto. Ovviamente tutto questo per adesso ristaglia nell’alveo delle mere ipotesi. Non ci sono ancora sviluppi concreti in tal senso. L’intreccio tra bomber, però, è una chiave di lettura da monitorare con attenzione in quanto foriero di possibili sviluppi. La Roma osserva.