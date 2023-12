Calciomercato Roma, rinforzo immediato: 15 milioni in Serie A

Calciomercato Roma, rinforzo ‘immediato’ in Serie A: 15 milioni. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Parallelamente alle evoluzioni di una stagione che ha ancora tanto da dire e offrire, in casa Roma si inizia a ragionare e riflettere circa le possibili operazioni da condurre nel corso del mese di gennaio, sempre meno lontano. Il calciomercato invernale, infatti, anche per i giallorossi rappresenterà l’occasione per provare a migliorare e sugellare una compagine che, pur avendo palesato importanti miglioramenti, continua a denunciare defezioni di non trascurabile importanza.

La più evidente, come da tempo noto, risulta essere quella relativa alla difesa, assestatasi nel corso di quest’ultimo mese ma protagonista di un’evoluzione che lo stesso Mourinho ha chiaramente dichiarato di non prevedere a inizio stagione. Proprio nella famosa conferenza stampa antecedente la sfida con il Sassuolo, il tecnico aveva commentato, tra i vari aspetti, le prestazioni di Ndicka, presentatogli da Pinto come un giocatore ideale da far crescere, relegandolo inizialmente allo status di sostituto rispetto a un trittico che, oltre ogni ragionevole dubbio, avrebbe dovuto vantare Chris Smalling come pilastro.

Calciomercato Roma, 15 milioni per Milenkovic a gennaio

Le condizioni fisiche del centrale inglese, però, hanno purtroppo stravolto i piani dell’allenatore e, più in generale, un’organizzazione difensiva che non poche difficoltà ha palesato quest’anno, soprattutto nei momenti iniziali del forfait dell’ex Manchester United, fermo ai box ormai da più di tre mesi. L’ultima apparizione, come si ricorderà, risale a inizio settembre, contro il Milan, prima che il tris Mancini-Llorente-Ndicka divenisse, di fatto, il corpo di titolari a difesa della porta di Rui Patricio.

Al di là dei miglioramenti di cui detto, però, le tante incertezze relative proprio al rientro di Chris, unitamente a quelle per il recupero di Marash Kumbulla, lasciano intendere il motivo per il quale, ai piani alti di Trigoria, si stia da tempo valutando e considerando in che modo intervenire in questa regione di campo. I nomi accostati alla Roma sono tanti e, in questi ultimi giorni, Calcionow.it ha rilanciato un profilo non poco noto al mondo capitolino.

Ci riferiamo a Nikola Milenkovic, centralissimo nello scacchiere di Italiano a Firenze ma ben gradito a Mourinho, conscio delle sue capacità e della sua saggezza in Serie A. Il giocatore della Fiorentina, stando a quanto si legge, potrebbe stuzzicare la dirigenza già a gennaio, con una possibile offerta da circa 15 milioni di euro. Un investimento serio e concreto, proprio come il calciatore, la cui importanza e la cui centralità, almeno stando alle condizioni attuali, rendono a dir poco difficile uno scenario di addio alla Toscana già a gennaio.