Calciomercato Roma, telenovela (in)finita: sono letteralmente ‘sparite’

Si complica la trama di Marcos Leonardo. Il giovane talento brasiliano avrebbe avuto più di un diverbio con il Santos e ora, anche a causa di una serie di prestazioni deludenti, il suo futuro appare incerto.

Dalle stelle di un futuro luccicante, al susseguirsi di svariate difficoltà, che stanno complicando il percorso calcistico del chiacchieratissimo Marcos Leonardo.

Il talento brasiliano di proprietà del Santos, che negli scorsi mesi ha fatto girare la testa a più di una società europea, starebbe attraversando un periodo delicato, fatto di qualche bravata e un rendimento sottotono, quantomeno dal punto di vista puramente statistico.

Si infittisce la trama

Il finale di stagione del Santos è stato a dir poco tragico e il passaggio in B, unito alle difficoltà individuali di Leonardo, potrebbe aver incrinato le possibilità di migrare verso lidi più soleggiati. Alcuni episodi hanno fatto emergere una certa esuberanza del talentoso attaccante brasiliano, che avrebbe manifestato platealmente il suo malcontento nei confronti delle prestazioni collettive e, in primis, delle sue deludenti prestazioni nel rettangolo verde. Adesso, gli agenti del calciatore, temono che le performance in calo, unite alla retrocessione del Santos in B, potrebbero rendere meno appetibile il profilo del numero 9 alle società europee. Il sito UOL Esporte, avrebbe riportato il malcontento di Leonardo e gli attriti sviluppatosi con il Santos.

Dopo aver manifestato più di un problema a livello fisico e aver deluso in campo, Marcos Leonardo sarebbe stato invitato a farsi da parte nella sfida contro l’Atletico, generando una reazione furiosa del centravanti. Difatti, adirato per le scelte dell’allenatore, Leonardo avrebbe reagito con polemiche e lamentele nei confronti del tecnico e della società in generale. Ricordiamo che il giovane talento, fino a pochi mesi fa, era davvero vicino a sbarcare a Trigoria nel gruppo di José Mourinho, ma fu la stessa dirigenza del Santos, ha impedire il trasferimento immediato. Già in quell’occasione, lo stesso calciatore, insieme al suo staff, esplicitarono un certo malcontento nei confronti della perentoria presa di posizione della società.

Adesso, nonostante gli ostacoli sopracitati, pare che Leonardo stia continuando a ricevere offerte da tutto il mondo, ma lo staff del calciatore continuerebbe a dare la precedenza a mete britanniche o italiane. Il prezzo fissato dall’attuale presidente del Santos, si attesterebbe intorno ad una cifra minima di 18 milioni di euro. Attendiamo offerte ufficiali da parte del club giallorosso, per scoprire se le recenti inflessioni da un punto di vista disciplinare e realizzato, abbiano influenzato i desideri di Pinto e colleghi.