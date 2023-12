Dal Napoli alla Roma, sfida in Serie A per il colpaccio gratis

Calciomercato Roma, rinforzo pronto dal Napoli e operazione in pieno stile Friedkin: l’annuncio ufficiale non cancella la presenza di Pinto e colleghi.

Se è vero che le questioni più importanti di questa parentesi di stagione paiono destinate a interessare principalmente aspetti relativi al calcio giocato e alle sentenze che potrebbero derivare dai risultati ottenuti dalla squadra di Mourinho sul terreno di gioco, è altrettanto giusto evidenziare come le prossime settimane risultano essere molto importanti anche per il mondo dirigenziale e societario.

Tiago Pinto e colleghi, come noto, sono infatti attesi da un corpo di valutazioni e osservazioni che permettano di migliorare la squadra in modo intelligente e funzionale per la seconda parte di stagione, rispettando gli aneliti di Mourinho e, al contempo, gli ormai ben noti paletti imposti dalla società giallorossa. Le attenzioni più veementi continuano a riguardare il reparto difensivo, ancora privato di Smalling e in attesa di quello che potrebbe essere un reintegro non trascurabile come quello di Kumbulla.

Calciomercato Roma, rinforzo gratis dal Napoli: le ultime su Zielinski

Parallelamente, però, in casa Roma non si ignorano anche le potenziali occasioni legate anche al futuro a più ampia gittata, che potrebbero aiutare il club ad aumentare ulteriormente le proprie ambizioni, implementando la qualità della rosa con ingaggi altisonanti e rispettabili le condizioni economiche dei Friedkin. Particolare attenzione, dunque, va da questo punto di vista rivolta alla possibilità di arrivare ad una firma pronta e importante dal Napoli.

A riferire particolari approfondimenti su tale aspetto è stata la penna di Francesco Balzani che, proprio nella serata della grande sfida tra la Juventus e gli uomini di Mazzarri, caduti in quel di Torino in una gara vinta di misura grazie al gol di Gatti, conferma la presenza della Roma sulle tracce di Zielinski. Il centrocampista polacco è in scadenza contrattuale il prossimo anno e percepisce attualmente uno stipendio di 3 milioni, in piena linea con la politica economica della società capitolina.

Tra le società maggiormente interessate, dunque, ci sarebbe proprio quella romanista, la cui veemenza di interesse sarebbe aumentata proprio in queste ultime settimane, al netto della consapevolezza rispetto alla presenza di altre realtà sulle tracce del polacco, tra cui Lazio e Inter. Zielinski vorrebbe, comunque, giocare la Champions e, come ricordato dallo stesso ds Meluso in queste settimane, la norma vigente impedisce ai giocatori sotto contratto di poter dialogare con altri club. Seguiranno aggiornamenti.