Il big non si è allenato: a forte rischio per Roma-Fiorentina

Roma-Fiorentina, le ultime notizie dal centro sportivo non sono passate sotto silenzio. Non si è allenato in gruppo: ecco cosa filtra in vista del match.

Reduce dall’importante successo ottenuto in campionato contro il Sassuolo, la Roma di José Mourinho si prepara alla sfida contro la Fiorentina. Quella contro i Viola, vittoriosi ai rigori contro il Parma, ha tutta l’aria di configurarsi come uno snodo importante in vista della corsa europea.

Lukaku e compagni, infatti, hanno la grande occasione di lanciare un messaggio importante alla concorrenza. Per farlo, però, dovranno venire a capo di una pratica piuttosto complicata. Rivitalizzata dal successo, sofferto ma prezioso, ottenuto contro il Parma, la Fiorentina di Vincenzo Italiano incalza la Roma ad una sola lunghezza di distanza. Quello dell’Olimpico si tratterà dunque di un vero e proprio scontro diretto. In occasione della sfida in programma domenica alle 20.45 da non trascurare le ultime notizie che trapelano dai centri sportivi delle due compagini.

Roma-Fiorentina, Gonzalez non si è allenato con il gruppo

In casa Fiorentina a tenere banco è la questione legata a Nico Gonzalez. Alle prese con un risentimento muscolare, infatti, l’attaccante argentino non ha svolto la seduta di allenamento con il resto del gruppo. A riferirlo è Repubblica.

La sua presenza all’Olimpico resta dunque in forte dubbio. Dopo aver saltato l’impegno contro il Parma, dunque, Nico Gonzalez potrebbe essere costretto ad un nuovo forfait. Per fugare tutti i dubbi saranno quindi decisive le prossime sedute di allenamento. Un’esclusione dell’attaccante argentino dalla lista dei convocati, stando così le cose, non è affatto da escludere.