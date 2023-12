Il Milan ribalta la Roma: il blitz cambia i piani di Tiago Pinto

Il Milan di Stefano Pioli è alla disperata ricerca di un rinforzo per le retrovie, reso indispensabile dai numerosi infortuni subiti.

L’emergenza nelle retrovie inizia a farsi reale per il Milan di Stefano Pioli, che ora, con l’avvicinarsi della sessione di mercato invernale, è sostanzialmente costretto a portare a Milanello un nuovo difensore, così da tamponare le svariate assenze.

Tra i numerosi nomi comparsi tra i taccuini della dirigenza rossonero, eccone uno in particolare, che avrebbe stregato i vertici del Milan e verso il quale la società lombarda ha intenzione di puntare con ogni mezzo, sorpassando nella corsa all’acquisto del talento in questione, numerose società interessate, tra cui la Roma di Tiago Pinto.

I numerosi fattori in gioco

Si tratta di un calciatore che, in pochi si ricorderanno, è già passato per le fila della massima lega italiana, ma in questo momento è di proprietà dell’Arsenal. Sbarcato nei Gunners poco meno di un anno fa, Jakub Kiwior potrebbe, già a partire dalla prossima finestra di mercato, abbandonare la Premier League, per fare ritorno nel bel paese. I fattori in gioco sono numerosi e comprendono sia le esigenze del club inglese, che quelle dell’ex società del compianto Silvio Berlusconi. Difatti, il classe 2000 che nel gennaio del 2023 passò da Lo Spezia all’Arsenal, ha accumulato appena cinque misere presenze nella stagione corrente, considerando tutte le competizioni. Il modesto impiego del difensore centrale polacco, farebbe pensare che i Gunners siano propensi a cederlo e, infatti, 90min ha recentemente confermato che l’Arsenal sarebbe disposta a concedere un prestito a Kiwior.

L’apertura dei Gunners, parrebbe coincidere con le esigenze del Milan: ricordiamo che l’infortunio di Malick Thiaw, costretto allo stop da una profonda lesione al tendine del ginocchio, e il persistente fastidio al tendine rotuleo provato da Pierre Kalulu, hanno gettato la società rossonera in un preoccupante terreno, dal quale si può tentare di uscire soltanto con nuove forze fresche. Il tutto, al tempo stesso, deve coincidere con le esigenze della società inglese. Non è un segreto, infatti, che anche l’Arsenal stia navigando in acque non paradisiache dal punto di vista difensivo: in termini di difensori centrali puri, i Gunners, ad esclusione dello stesso Kiwior, possono contare sostanzialmente su due giocatori, il che, in caso di partenza del giovane polacco, costringerebbe la dirigenza a trovare un sostituto già a gennaio.