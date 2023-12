Incubo Roma, nuovo fulmine a ciel sereno: è pronto a volare in Liga

Il destino di un giovane talento statunitense, particolarmente desiderato a Trigoria, sembrerebbe essere ormai scritto. Ecco i dettagli dell’affare.

Quando un giovane talento inizia a farsi notare in territori d’oltre oceano, l’Europa calcistica è costretta ad aguzzare la vista, per non rischiare di farsi scappare un potenziale colpo.

E’ proprio ciò che è accaduto recentemente nei confronti di un promettente centrocampista statunitense, in forze nella lega brasiliana, entrato nel mirino di alcune società europee, tra cui la Roma, che potrebbe aver già scelto la sua strada nel vecchio continente.

Il sogno sfuma per Pinto

Stiamo parlando di Johnny Cardoso, talentoso 22enne (classe 2002), sul quale si sono concentrate le speranze commerciali di svariate società europee. Nonostante i desideri della Roma di Tiago Pinto, tuttavia, pare che il futuro del centrocampista statunitense sia in parte già segnato, grazie al convinto blitz del Real Betis, profondamente convinto di poter acquisire il cartellino del numero 30 dell’Internacional. Il suo attuale contratto con il club brasiliano, lo vincolerebbe fino al 2026, ma, secondo il sito OkFichajes, sarebbero emersi fin troppi segnali in direzione di un trasferimento a breve. Le atmosfere e la nobiltà del calcio europeo rappresentano un gustoso incentivo a fare vela verso nuovi territori professionali e, la controffensiva del Betis, potrebbe definitivamente sortire l’effetto sperato dai vertici spagnoli.

In termini di fredde cifre, parliamo di un affare intorno ai 6 milioni di euro, che corrisponderebbero con sorprendente precisione al valore di mercato indicato dal noto portale Transfermarkt. Secondo le voci, l’accordo tra il club sudamericano e quello spagnolo sarebbe in fase di definizione e parlerebbe di un’acquisizione dell’80% del cartellino da parte della società verdebianca. Insomma, un altro intrigante giovane, potrebbe essere sfuggito dalle grinfie di Tiago Pinto, per fare approdo nella lega spagnola.