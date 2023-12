Maignan sulla strada della Roma: salta l’affare da 20 milioni

Tra le possibili varianti delle prossime sessioni di calciomercato, occhio alla situazione legata a Maignan. Il portiere del Milan e gli sviluppi in casa Roma.

Tra le note liete in casa Roma, impossibile non evidenziare la recuperata graniticità a livello difensivo dei giallorossi. Nelle ultime uscite stagionali il pacchetto arretrato di José Mourinho ha fornito nuove garanzie a partire dalla situazione tra i pali.

Dopo un inizio piuttosto complicato, infatti, Rui Patricio si è reso protagonista di interventi importanti, dando sicurezza a tutto il reparto arretrato. Anche Svilar, del resto, quando chiamato in causa, ha offerto importanti garanzie. Tuttavia, è chiaro che i giallorossi hanno già cominciato a tastare il terreno alla ricerca di soluzioni importanti per la prossima stagione. Rui Patricio è infatti legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024 che non è stato ancora rinnovato. Dai segnali trapelati nelle ultime settimane tanti indizi lasciano supporre che alla fine sia l’addio l’opzione più calda in estate. Ecco perché il GM della Roma non può e non deve farsi trovare impreparato.

Calciomercato Roma, tutti pazzi per Di Gregorio: anche il Milan e il Napoli sulle sue tracce

Dopo aver sondato diversi profili per la porta già nella scorsa stagione, la Roma sta continuando la sua ricerca. A tal proposito, occhio all’evolversi della situazione legata a Michele Di Gregorio. Per l’estremo difensore del Monza, infatti, i giallorossi hanno già avviato dei contatti esplorativi. Per adesso, però, i brianzoli non hanno alcuna intenzione di fare sconti.

Protagonista di una stagione importante sotto tanti punti di vista, il portiere del Monza si sta riprendendo anche in questo campionato. Portiere giovane, affidabile tra i pali e bravo nelle uscite. Di Gregorio ha calamitato l’interesse di diverse big. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, anche il Milan e il Napoli sarebbero sulle sue tracce. I rossoneri, soprattutto se non dovessero trovare l’accordo con Maignan per il rinnovo del contratto dell’estremo difensore francese, potrebbero improvvisamente dirottare le loro attenzioni su Di Gregorio, sfruttando i buoni rapporti con Galliani. Anche il Napoli, però, deve risolvere la questione portiere. Meret, infatti, non ha ancora rinnovato il suo contratto e un addio a fine stagione non è da escludere.

In tutto questo la Roma monitora il da farsi da una posizione defilata. Dopo i contatti dei mesi scorsi, infatti, i giallorossi non si sono più fatti vivi per il portiere del Monza, ritenendo eccessiva la richiesta di 20 milioni di euro avanzata dal club brianzolo.