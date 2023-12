Roma, nuovo colpo di scena Pellegrini: le ultime da Trigoria

Prosegue il lavoro della Roma in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina. A tenere banco sono ancora le condizioni di Lorenzo Pellegrini.

Una partita da provare a vincere a tutti i costi. Un confronto che potrebbe fungere da autentico trampolino di lancio per la Roma di José Mourinho, a caccia di conferme importanti dopo l’ultimo importante successo ottenuto contro il Sassuolo.

Un confronto dal sapore di Europa che i giallorossi affronteranno quasi al completo. Oltre ai lungodegenti Kumbulla, Smalling ed Abraham, infatti, Mourinho deve fare i conti “soltanto” con la “grana” Pellegrini. Nessun allarme per il capitano giallorosso, che sarà regolarmente disponibile per la sfida con i Viola. Tuttavia, il centrocampista della Roma potrebbe essere costretto a partire dalla panchina, non avendo ancora smaltito completamente il fastidio che si porta dietro da diverso tempo. Ristabilitosi dopo l’infortunio al flessore della coscia sinistra, “Lollo” è stato impiegato sia contro il Servette che nello scampolo finale del match con il Sassuolo. Non ancora al meglio, però, potrebbe partire dalla panchina domenica sera contro la Fiorentina. A riferirlo è Sky.

Ecco perché, secondo quanto evidenziato, ad agire nella zona nevralgica del campo dovrebbero essere Paredes, Aouar e Cristante.