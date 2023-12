Squalifica e penalizzazione per i rossoneri, UFFICIALE: il comunicato

Ammenda e penalizzazione UFFICIALI, arriva il comunicato che spiega tutto. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni sono destinate ad infiammare le prossime settimane, alla luce dell’imminenza di un calciomercato invernale che importanti indicazioni potrebbe fornire da tanti punti di vista, fungendo anche in casa Roma da potenziale discriminante per poter orientare il cammino degli uomini di Mourinho in quella che si appresta ad essere la seconda parte di stagione capitolina. In attesa di comprendere cosa accadrà sul campo nel mese di dicembre, verosimilmente Tiago Pinto e colleghi valutano e studio opportunità di mercato di varia natura, consci da tempo delle necessità della squadra.

Parallelamente ad aspetti di mercato e di gioco, però, va anche sottolineato come in questi ultimi giorni una certa attenzione sia stata rivolta anche a questioni di natura mediatica e, per certi versi, diplomatica, in seguito alle esternazioni dello Special One alla vigilia della sfida con il Sassuolo. Come si ricorderà, le posizioni espresse dal portoghese hanno toccato vari protagonisti, tra cui Berardi e l’arbitro Marcenaro. Consequenziale, dunque, la reazione di alcuni interessati e, più in generale, di un mondo mediatico che ha palesato attenzioni repentine verso le parole spese da José Mourinho.

Penalizzazione e ammenda per la Nocerina, il comunicato UFFICIALE

Se possano esserci provvedimenti e in quale direzione questi possano andare non è certamente presto detto. Ciò che va sottolineato, più in generale, è il recente verificarsi di una serie di situazioni che, non solo in Serie A, hanno portato ad ammende, penalizzazioni e squalifiche, per motivi di più disparata natura.

Da ragioni economiche e di bilancio, ad accuse di doping o esternazioni considerate non veniali, unitamente ad atteggiamenti da parte dei tifosi che, soprattutto all’estero, ci hanno in questi mesi portato spesso a commentare di vicende in cui si è spesso assistito a sconfitte a tavolino o gare annullate. Restando su tale falsariga, non sfuggano le ultime novità tra le fila rossonere della Nocerina, vistasi sottrarre un punto in classifica e punita con multa e squalifica di un ex tesserato, Mario Saulle.

Quest’ultimo, come si può leggere nel comunicato ufficiale della Procura Federale, è stato squalificato per un mese e quindici giorni, mentre al club campano è stata inflitta una multa di 150 euro, oltre che alla suddetta sottrazione in classifica. A seguire gli estratti principali della nota ufficiale.

“MARIO SAULLE, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Nocerina Calcio 1910, in violazione:

a) Dell’art. 4, comma […] sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara della squadra schierata dalla società A.S.D. Nocerina Calcio 1910 consegnata all’arbitro nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Pio Esposito, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Nocerina Calcio 1910, pur non essendo tesserato per tale società, in occasione quantomeno della gara A.S.D. Nocerina Calcio 1910 – A.S.D. Pro Sala Football Club del 27.11.2022 valevole per il campionato Regionale Under 18;

ASD NOCERINA CALCIO 1910, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale il Sig. Mario Sulle ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione, nonché gli altri soggetti di cui al presente procedimento“.