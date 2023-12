Bianconeri croce e delizia: la Roma gode a metà

La Roma e Tiago Pinto si apprestano a preparare le mosse per il mercato di riparazione e i bianconeri tentano il colpo a sorpresa

La Roma continua la sua rincorsa al quarto posto che significherebbe la qualificazione diretta in Champions League. Dopo la falsa partenza che ha rischiato di compromettere il cammino della squadra, José Mourinho è stato bravissimo a rimettere la squadra sui giusti binari.

Adesso i giallorossi occupano momentaneamente la quarta posizione della classifica a pari punti con il Napoli di Walter Mazzarri, che però ha ancora una partita in più. Lo Special One conquistando i tre punti contro la Fiorentina potrebbe mettere nel mirino anche il Milan, che sarebbe distante appena due lunghezze.

I rossoneri adesso rischiano addirittura un posto in Coppa Campioni, e di conseguenza anche Pioli potrebbe rischiare il posto. Vista la situazione il mercato diventerà fondamentale per riuscire a centrare gli obbiettivi prefissati a inizio stagione, Tiago Pinto questo lo sa e sta già sondando le migliori opzioni possibili per il futuro a breve termine.

La Roma gode solo a metà: tutto a causa dei bianconeri

Il mercato inizia tra un mese, ma per Tiago Pinto in realtà non è mai finito. Il general manager portoghese in una recente intervista ha confessato di seguire tantissimi profili per migliorare la rosa a disposizione di José Mourinho, ma ha anche ammesso che molti di questi nomi saranno difficilmente raggiungibili a causa delle limitate risorse economiche a sua disposizione.

Importanti saranno ancora una volta le cessioni, che potrebbero fruttare a Pinto una somma considerevole da spendere poi a gennaio. Uno dei maggiori indiziati a dire addio definitivamente alla capitale è Matias Vina, in prestito al Sassuolo, che secondo quanto riportato dal portale TntSport sarebbe finito nel mirino del Corinthians.

I bianconeri però potrebbero far godere solo a metà la Roma, in quanto tra i vari obbiettivi di mercato sarebbe finito anche il giovane talento brasiliano Marcos Leonardo, fresco di retrocessione con il Santos e pronto a dire addio dopo aver provato a rimanere e a salvare la squadra. Questi i principali obbiettivi del Corinthians che potrebbe dunque dare una grossa mano a Pinto con la cessione definitiva di Vina, rischiando però di perdere un attaccante seguito ormai da luglio.