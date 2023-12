Calciomercato Roma, ossessione Mou: via libera e passo indietro

Calciomercato Roma, Mourinho “ossessionato” dal calciatore che potrebbe dare una svolta alla stagione giallorossa: via libera e passo indietro

Gli anticipi della quindicesima giornata di Serie A sorridono ancora una volta alla Roma di José Mourinho, tra la giornata di ieri e quella di oggi infatti due delle principali rivali della corsa al quarto posto hanno subito una sconfitta, ovvero Napoli e Milan, con gli azzurri che sembrerebbero non riuscire ad uscire dalla crisi nonostante l’arrivo di Walter Mazzarri in panchina.

La vittoria sull’Atalanta aveva illuso i tifosi partenopei, che da li in poi hanno collezionato ben tre sconfitte, anche se vanno riconosciute al nuovo allenatore le attenuanti del livello degli avversari incontrati, Real Madrid su tutti. Anche il Milan ormai sembra essere in crisi di risultati, e con la sconfitta rimediata contro la Dea nuove ombre si stringono intorno a Pioli, che in caso di vittoria della Roma domani si ritroverebbe solo a due punti di vantaggio sui giallorossi.

Il mercato ancora una volta potrebbe giocare un ruolo fondamentale per riuscire a centrare gli obbiettivi prefissati a inizio stagione, e per Tiago Pinto non arrivano buone notizie circa uno dei calciatori sul suo taccuino.

Calciomercato Roma, l’ossessione di Mourinho e il possibile addio

José Mourinho ha sempre cercato di lavorare al fianco di Tiago Pinto per provare a costruire la migliore Roma possibile, come dimostrano le continue mosse di convincimento che lo Special One adopera sugli obbiettivi di mercato giallorossi, come successo anche con Dybala e Lukaku.

Uno dei nomi richiesti con più insistenza dal portoghese all’ex Benfica è quello di Eric Dier, centrale e mediano del Tottenham che in questa stagione sta giocando decisamente con il contagocce. In lui Mourinho vede ha visto per molto tempo una grandissima opportunità per la sua rosa, ma qualcosa potrebbe cambiare.

Secondo quanto riporta TeamTalk José aveva una vera e propria “ossessione” per Dier, “ossessione” che però rischia di scemare, a causa della difficile trattativa con il Tottenham, ma soprattutto a causa delle tante rivali che corteggiano il centrale inglese, sul quale è forte l’interesse di Bayern e Juventus, virando su altri obbiettivi come Chalobah o Oumar Solet