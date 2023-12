Dalla Roma alla Juventus: sgambetto low cost

Un vecchio pallino di Roma e Juventus, potrebbe divenire presto preda del Barcellona di Xavi. Si tratta di un giovane talentoso in forze nella Ligue 1.

La ricerca di centrocampisti in grado di garantire fisicità abbinata a qualità, rimane un obiettivo fisso della gran parte delle società europee e ora, il Barcellona, potrebbe aver trovato il talento su cui puntare per acquisire in un colpo solo tali caratteristiche.

La formazione catalana non naviga in acque particolarmente idilliache sul piano dei centrocampisti difensivi, anche e soprattutto a causa della delusione scaturita dalle prestazioni di Oriol Romeu e dei numerosi infortuni subiti. Ecco quindi, che un risaputo obiettivo di Roma e Juve, è entrato di prepotenza tra le grazie dei vertici blaugrana.

Il Barcellona sceglie, Roma e Juve osservano

Da quando Paul Pogba ha definitivamente disatteso le speranze degli appassionati di calcio, in merito ad un ritorno trionfante nel rettangolo verde, la ricerca di un calciatore simile al fenomeno francese è partita, non soltanto in casa Juventus, ma anche all’interno del panorama calcistico europeo, dove, a prescindere da Jude Bellingham (che tra l’altro ricopre un ruolo diverso), faticano a emergere giocatori particolarmente brillanti. La rara capacità di incarnare tanto il ruolo di ripulitore in fase di copertura, quanto quello di regista nella costruzione dal basso, è merce preziosa e il Barcellona parrebbe aver definitivamente individuato tali caratteristiche in un calciatore già presente nei taccuini di Tiago Pinto e Cristiano Giuntoli. E, a proposito di centrocampisti francesi, il nome tanto chiacchierato nella dirigenza catalana è quello di Youssouf Fofana, attuale calciatore del Monaco.

Il centrocampista classe ’99, secondo Mundo Deportivo, è ancora legato al club francese da un contratto di un anno e mezzo, ma per i blaugrana si tratterebbe comunque di un opzione economica. Difatti, secondo il noto portale Transfermarkt, il valore del 24enne, si aggirerebbe intorno ai 25 milioni. Insomma, l’interesse del Barcellona, non si può considerare una notizia particolarmente piacevole, ne per la Roma e tanto meno per la Juve di mister Allegri. Se nel caso dei giallorossi, la presenza di Paredes, Cristante e Bove, dovrebbe riuscire a tamponare le esigenze al centro del campo, nel caso dei bianconeri, l’allontanamento di Pogba e la squalifica di Fagioli, iniziano a risultare due questioni piuttosto urgenti.