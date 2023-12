Infortunio al ginocchio: salta il big match con la Roma

Oltre alla sconfitta con la Juventus, giungono spiacevoli notizie al Napoli di Walter Mazzarri, che nelle prossime partite potrebbe sentire la mancanza di una pedina importante.

Nella giornata di oggi, il Napoli di Mazzarri si è preoccupato di analizzare a mente fredda le mancanze della sfida persa a Torino contro la Juventus, ma, oltre all’amarezza della sconfitta, mister Mazzarri deve necessariamente fare i conti con un fastidioso infortunio di uno dei suoi ragazzi.

Si tratta di un calciatore in evidente crescita all’interno degli equilibri azzurri, che, a causa di un trauma distorsivo al ginocchio destro, potrebbe non soltanto saltare la prossima partita in Champions, ma anche la sfida natalizia contro la Roma di Mourinho.

Si interrompe bruscamente l’ascesa

Il calciatore in questione, risponde al nome di Jens Cajuste, centrocampista considerato un vice Anguissa, che, fino a ieri, si stava pian piano ritagliando lo spazio necessario a non far rimpiangere la partenza del centrocampista camerunese durante la Coppa d’Africa. Nel corso della partita di Torino, lo svedese è entrato a pochi minuti dalla fine al posto di Lobotka, ma quei pochi istanti in campo, sono bastati per sviluppare un fastidio al ginocchio, che, con grande probabilità, precluderà il suo impiego nei prossimi impegni della formazione partenopea.

Un peccato, considerando l’esigenza di rodare i motori in assenza di Anguissa e alla luce del luminoso percorso che lo svedese stava attraversando nelle dinamiche azzurre. La qualità abbinata alla quantità, che il numero 24 ha messo in mostra nelle ultime settimane, potrebbero divenire presto una lacuna incolmabile. Insomma, mister Mazzarri dovrà necessariamente fare i conti con questo stop, che, tuttavia, potrebbe interrompersi in concomitanza con la partenza di Anguissa, permettendo al tecnico toscano di avere la garanzia di avere uno dei due in campo.