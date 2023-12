Altro tonfo clamoroso davanti ai propri tifosi, esonero immediato e Conte già in volo: hanno deciso. Gli ultimi aggiornamenti toccano anche il mondo Roma.

Quest’ultimo è da tempo alle prese con una serie di questioni e aspetti riguardanti il calcio giocato e non solo. Se da un lato, infatti, la corrente parentesi stagionale potrebbe regalare non poche novità e aggiornamenti ai fini della classifica e dell’evoluzione di un percorso che ha ancora tanto da offrire, è altrettanto giusto evidenziare come anche in casa Roma, in questo momento, ci sia una certa attenzione anche nei confronti della campagna di mercato di gennaio.

Quest’ultima potrebbe essere profondamente indicativa ai fini della consegna di almeno un volto nuovo che permetta a Mourinho di poter vantare una rosa rivisitata nei suoi reparti maggiormente deficitari, al fine di affrontare nel migliore dei modi la seconda parte di stagione. Parallelamente alle dette attenzioni per le possibili mosse di Pinto e colleghi dopo Natale, però, la Roma è ben conscia di trovarsi in un momento importante anche per l’apparecchiamento degli scenari del prossimo anno e, più in generale, del futuro un po’più lontano.

Nuovo tonfo Manchester, i tifosi vogliono Conte: spunta anche Mourinho

A generare da diverso tempo a questa parte una certa curiosità è sicuramente la posizione dello stesso allenatore, in scadenza contrattuale a giugno e attualmente nel pieno di un campionato che, dopo le difficoltà iniziale, ha permesso di registrare grandi miglioramenti da parte della squadra tutta. Giocatori e tifosi paiono essere totalmente dalla parte di Mourinho che, proprio in queste ore, ha ammesso di aver dialogato recentemente con la proprietà ma, al contempo, di non aver toccato l’argomento relativo al rinnovo.

Come noto, questo abbraccia una serie di fattori relativi anche a tanti altri scenari europei e, ancora, pare destinato a intersecarsi con tante altre evoluzioni, soprattutto qualora Mourinho non dovesse rinnovare con la Roma. Un suo addio costringerebbe, infatti, i Friedkin a imbattersi in una decisione non semplice, per la quale non sono da escludersi sorprese. Proprio da tale punto di vista, si osservino gli emblematici richiami di diversi tifosi del Manchester United, ormai stufi della gestione Ten Hag.

Dopo il tonfo per 0-3 in casa contro il Bournemouth, molti fan dei Red Devils hanno chiesto l’arrivo immediato di Antonio Conte, nella lista anche della stessa Roma per un eventuale post-Mourinho. “Portatemi Conte adesso: domattina lo voglio su un volo direzione Manchester”. “Non sta funzionando nulla con Ten Hag, è limitato. La cosa migliore è separarsi consensualmente e ingaggiare Conte”. “Solo Conte può risollevare questa situazione. Non ci sono scuse per non nominarlo nuovo allenatore questa settimana”. “Ten Hag via subito: non mi spiego perché Shaw giochi come difensore centrale e Varane debba essere relegato in panchina”. Qualcuno, infine, si è abbandonato anche ad una richiesta per certi versi inattesa: “Portate subito Conte: oppure, riportate José Mourinho a Manchester”.