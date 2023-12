Lukaku-Roma, futuro già scritto: l’indizio fuga ogni dubbio

Protagonista a suon di prestazioni importanti, Romelu Lukaku continua a far parlare di sé anche fuori dal rettangolo verde. La posizione della Roma.

Non gli è servito molto tempo prima di prendersi la Roma sulle spalle. Il suo impatto con la nuova realtà è stato assolutamente devastante. Romelu Lukaku è il perno indiscusso di una compagine che ormai non può prescindere dalle giocate del suo gigante. Il suo futuro, però, resta ancora un rebus tutto da sciogliere.

Ricordiamo che i giallorossi hanno intavolato l’affare con il Chelsea sulla base di un prestito secco, senza obbligo né diritto di riscatto. Ecco perché nei prossimi mesi sarà necessario trovare un accordo con i Blues per prolungare eventualmente l’avventura di Big Rom nella Capitale. Dettaglio sicuramente non trascurabile e che potrebbe creare i presupposti per nuovi sviluppi. Fino a questo momento, infatti, i londinesi non si sono mai schiodati dalla richiesta iniziale di 40 milioni di euro per lasciar partire il proprio bomber. Proposta che la Roma almeno in linea teorica potrebbe coprire con qualche cessione importante. Nella pratica, però, la situazione potrebbe portare ad un nuovo tipo di scenario.

Calciomercato Roma, la permanenza di Lukaku non è sicura: la mossa dei Friedkin

Secondo quanto evidenziato da dotsport.it, ad esempio, il fatto che la Roma abbia cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo attaccante non sarebbe un indizio da trascurare. Nei giorni scorsi i giallorossi hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per Guirassy, senza affondare il colpo.

Come riferito, la Roma potrebbe avanzare delle riserve sulla bontà dell’operazione Lukaku, soprattutto se il Chelsea non dovesse ridimensionare le proprie pretese. Da qui le prime mosse dei capitolini per non farsi trovare impreparati in caso di rottura definitiva. Con la situazione Belotti ancora tutta da definire, il rebus Abraham da sciogliere e l’inserimento di Azmoun in fase di valutazione, l’area mercato giallorossa avrebbe cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. Il motivo di questa scelta, dunque, sarebbe da ricondurre anche alla volontà di lanciare un messaggio al Chelsea sul fronte Lukaku.

Si tratta chiaramente di indiscrezioni preliminari. Il focus della Roma è ora rivolto al prosieguo di una stagione nella quale Dybala e compagni vogliono togliersi soddisfazioni importanti. Al resto ci sarà tempo e modo di pensare. La situazione legata al futuro di Lukaku può attendere, almeno per il momento.