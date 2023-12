Addio dopo sei mesi: il ribaltone sorprende anche Tiago Pinto

Sta rivendicando maggior minutaggio: l’ipotesi di un suo addio non è affatto da escludere. Ecco come cambiano le strategie della Roma.

Sebbene le attenzioni della Roma siano rivolte principalmente alla sfida in programma questa sera all’Olimpico, i giallorossi monitorano con attenzione anche eventuali soluzioni con cui rimpolpare l’organico a disposizione di José Mourinho. I tanti infortuni che hanno falcidiato il pacchetto arretrato, e in primis la situazione Smalling, impongono valutazioni importanti.

Chiaramente non saranno possibili grandi investimenti, a meno che non si materializzino cessioni importanti. Piuttosto, si proverà a volgere a proprio favore quelle occasioni che, se sfruttate, potrebbero aumentato il tasso tecnico dello scacchiere giallorosso. Da Mari a Chalobah, passando per Malang Sarr e Kiwior; direttamente o indirettamente i nomi accostati alla Roma di certo non mancano. Per nessuno di questi, però, Tiago Pinto ha affondato il colpo. Del resto, mancano ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Roma, Soyuncu non tra spazio all’Atletico: possibile addio a gennaio

Campagna invernale che potrebbe essere sfruttata dai vari club per piazzare quegli esuberi che fino a questo momento non hanno trovato spazio. A tal proposito occhio all’evolversi della situazione legata a Soyuncu. Il difensore turco classe ’96, approdato all’Atletico Madrid quest’estate, era stato accostato anche ai giallorossi.

I primi mesi della sua esperienza tra le fila dei Colchoneros, però, sono stati piuttosto deludenti. L’ex Leicester, tra campionato e Champions League, ha collezionato complessivamente soltanto 5 presenze. Un suo addio già nella finestra invernale non è da escludere. A fornire maggiori ragguagli sulla situazione ci ha pensato il giornalista Rudy Galetti. Secondo quanto evidenziato, Soyuncu avrebbe calamitato l’interesse dia del Besiktas che del Fenerbahçe. Per adesso, però, il calciatore preferirebbe restare all’Atletico per continuare a giocarsi le sue chances a Madrid. Laddove si materializzassero i presupposti giusti, però, una cessione lampo di Soyuncu non sarebbe da escludere a priori. Per adesso l’opzione Roma non è caldeggiata. Staremo a vedere, però, se ed eventualmente in che modo i giallorossi riusciranno a ritagliarsi spazi di manovra.