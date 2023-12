Calciomercato Roma, fuori uno: colpo di scena Tiago Pinto

Calciomercato Roma, assist magico per i giallorossi: l’interessamento nei confronti del difensore è andato scemando. Nuovi spiragli per Pinto.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Fiorentina. Appuntamento molto importante per i giallorossi, a caccia di conferme decisive dopo i pesantissimi tre punti conquistati al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Nel frattempo, però, a caracollare l’attenzione mediatica sono anche le voci di calciomercato.

Quella che tra poche settimane aprirà ufficialmente i battenti non si prospetta una campagna trasferimenti al cardiopalma per i giallorossi. Piuttosto, Tiago Pinto cercherà di capitalizzare eventuali occasioni per volgere a proprio favore chances intriganti. In quest’ottica il focus del GM della Roma sarà rivolto principalmente alle dinamiche legate al reparto arretrato. Alla luce della lunga defezione di Chris Smalling e le incognite legate al suo rientro, Pinto sta già sondando il terreno alla ricerca di un jolly per la difesa. Sotto questo punto di vista le idee di certo non mancano.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: il Tottenham molla la presa per Chalobah

Uno dei profili monitorati con più attenzione dalla Roma è quello di Trevoh Chalobah. Il difensore del Chelsea è sempre più ai margini dei Blues e potrebbe cambiare aria già a gennaio. I Blues, però, fino a questo momento non hanno aperto all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto e preferirebbero valutare solo una cessione a titolo definitivo.

Secondo quanto evidenziato da Football Insider, dopo aver sondato la situazione nelle scorse settimane, il Tottenham avrebbe deciso di tirarsi fuori dalla corsa per Chalobah. Gli Spurs, infatti, che hanno messo alla porta Eric Dier (che piace anche alla Roma) sono alla ricerca di un nuovo centrale per completare il pacchetto arretrato. Alla luce delle richieste del Chelsea, però, salvo clamorosi colpi di scena potrebbero non aprirsi nuovi spiragli sul fronte Chalobah. A questo punto la Roma, almeno in linea teorica, avrebbe un avversario in meno nella corsa per il centrale inglese. Viste le condizioni imposte dai londinesi, però, per i giallorossi non sarà affatto facile chiudere l’affare per l0 sbarco nella Capitale di Chalobah. Seguiranno aggiornamenti.