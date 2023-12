Calciomercato Roma, assalto rossonero: contatti avviati

Calciomercato Roma, assalto rossonero per il centravanti. Hanno già avviato i contatti che potrebbero portare ad una soluzione immediata

Ancora non ci credono da quelle parti. Ancora è quasi lutto nazionale. La retrocessione in Serie B del Santos, la prima volta nella propria storia, sta facendo rumore in Brasile. E adesso, com’è giusto che sia anche, i migliori lasceranno in club. Uno su tutti Marcos Leonardo, da tempo, come vi abbiamo raccontato, nel mirino della Roma.

L’attaccante poteva essere già giallorosso, come sappiamo: Pinto la scorsa estate ci ha provato sul serio e ci è andato anche abbastanza vicino. Solamente che ogni volta il Santos aumentava la richiesta. A dama non si è arrivati, e Marcos Leonardo alla fine è rimasto in Brasile per cercare di salvare la sua squadra. Non c’è riuscito, nonostante la sua stagione sia stata comunque ottima, e adesso un addio nella prossima finestra di mercato invernale è inevitabile. Dove andrà? Non si conosce il futuro, sicuro la Roma rimane alla finestra e un assalto lo potrebbe tentare. Ma non è detto che il giocatore non possa rimanere in Brasile, in Patria, visto che è un club a quanto pare potrebbe fare sul serio.

Calciomercato Roma, contatti avviati per Marcos Leonardo

Secondo br.bolavip.com, sulle prestazioni del forte centravanti ci sarebbe un nuovo interesse del Flamengo che avrebbe riavviato i contatti con l’entourage del giocatore. Un club che già aveva messo nel mirino il calciatore e che adesso, sfruttando quella che è la situazione della società, retrocessa, potrebbe tornare all’assalto. Non si tratta però di una cosa veloce, anche perché il Santos è alle prese anche con il cambio del presidente, ma questo possibile interesse – si parla anche di 25milioni di euro – potrebbe anche essere quello decisivo.

Ovvio che alla fine la differenza la farà la volontà del giocatore, tentato dalle sirene europee e che potrebbe essere tentato anche da quella della Roma. Ma se prima, Pinto, aveva quasi in mano il giocatore, adesso la situazione è davvero cambiata. Ma il club giallorosso non è tagliato fuori dalla corsa.