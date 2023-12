Dalla Fiorentina alla Roma: addio anticipato

Calciomercato Roma, sirene arabe e decisione già presa: addio a fine anno. L’ex Serie A torna gratis, ecco gli ultimi aggiornamenti.

L’attenzione attuale deve essere incentrata in casa Roma unicamente sul presente e sulle tante possibilità che questo potrà offrire ai fini dell’apparecchiamento dei prossimi mesi. Come noto, i giallorossi sono attesi da un ciclo di impegni che profonde indicazioni potrebbero fornire da diversi punti di vista, evidenziando altresì le ambizioni di una squadra che appare cresciuta e in maggiore fiducia ma altrettanto ricca di defezioni sulle quali continuare a lavorare.

Se è vero che la squadra vista fin qui è certamente passibile di miglioramenti, è altrettanto giusto ricordare come i giallorossi abbiano certamente palesato degli importanti passi in avanti, al netto di situazioni che restano perfettibili e rispetto alle quali un certo aiuto potrebbe provenire anche dagli interventi di mercato di Tiago Pinto.

Dalla Fiorentina alla Roma, le ultime su Marcos Alonso

Come noto, quest’ultimo si sta in questa fase soffermando soprattutto sulle possibili occasioni da cogliere e sfruttare dopo Natale, nel pieno di un mese di gennaio destinato a poter rappresentare una parentesi durante la quale aiutare Mourinho con ingaggi funzionali e ben calibrati, soprattutto in determinate regioni di campo.

L’obiettivo principale resta quello di apportare modifiche nelle retrovie, dove la quantità di difensori centrali a disposizione non si presta a grosse garanzie in vista di un percorso ancora ricco di impegni. Questo non fa però passare in secondo piano tante altre situazioni, potenzialmente interessanti anche per il futuro a più lungo termine.

Da tale punto di vista, gli ultimi aggiornamenti di Fichajes.net non vanno in alcun modo trascurati, alla luce della vicina scadenza contrattuale del terzino sinistro del Barcellona, Marcos Alonso. Lo spagnolo, che conosce bene una Serie A dove ha militato con la maglia della Fiorentina, non ha intenzione di esercitare il rinnovo con i blaugrana, il cui contratto scadrà a fine campionato.

Diverse avances arabe hanno provato ad affondare il colpo già per gennaio ma il laterale iberico pare intenzionato a restare fino all’estate, quando potrà poi cercare una nuova realtà dove continuare a dimostrare il proprio valore e le proprie qualità. A trentadue anni, anche per la Roma, sarebbe un nome tutt’altro che trascurabile, soprattutto se si considerano le tante valutazioni che ai piani alti di Trigoria andranno condotte per entrambe le corsie giallorosse.