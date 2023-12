Formazioni UFFICIALI Roma-Fiorentina, la decisione su Pellegrini

Formazioni ufficiali Roma-Fiorentina, Mourinho ha deciso. Ecco le scelte ponderate per affrontare i viola di Italiano nel big match di questa sera.

Gli ingredienti per assistere ad una grande partita ci sono tutti. A partire dal nome delle due squadre, solide e consolidate realtà della Serie A, ambedue intenzionate a lottare fino alla fine per raggiungere un nobile piazzamento europeo. Come noto, l’obiettivo della Roma è quello di arrivare tra le prime quattro, così come la stessa realtà toscana parrebbe non denigrare quantomeno un upgrade rispetto agli ultimi due approdi degli scorsi campionati, che hanno portato Nico Gonzalez e colleghi a disputare la Conference League.

Se a ciò si aggiunge la distanza di un solo punto in classifica, con la Roma attualmente a quota 24, si comprende bene come i circa novanta minuti di questa sera potrebbero essere profondamente indicativi, da plurimi punti di vista. Di fatto, essi rappresenteranno anche la matrice di un mese destinato ad essere ricco di confronti ravvicinati quanto delicatissimi, che coinvolgeranno altre realtà che attualmente fungono da competitors della squadra di Mourinho. Settimana prossima, infatti, i giallorossi fronteggeranno una delle sorprese più importanti del campionato, il Bologna di Thiago Motta.

Roma-Fiorentina, le decisioni UFFICIALI: così Mourinho e Italiano

Senza, però, pensare troppo al futuro e a quell’insieme di partite che in circa due settimane costringerà la Roma a vedersela con Napoli, Juventus e Atalanta, la principale attenzione deve in questo momento toccare unicamente il presente, contraddistinto dall’imminenza del fischio di inizio di un incontro tutt’altro che semplice, per entrambe le squadre in campo.

Sia i giallorossi che la Viola sanno della nobiltà della posta in palio, per agguantare la quale servirà una prestazione importante e attenta. Plurime le attese rispetto alle prestazioni di diversi elementi, così come una certa curiosità era stata generata dalle condizioni di alcuni giocatori, oggetto di attenzione e valutazione da parte dei tifosi e degli stessi addetti ai lavori, che hanno ponderato le scelte sotto riportate.

Queste, infatti, le formazioni ufficiali ponderate da Mourinho e Italiano, che hanno disambiguato alcuni dei punti più chiacchierati della settimana, soprattutto rispetto alla titolarità di profili come Pellegrini o Nico Gonzalez.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Ranieri, Martínez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Nzola. All. Italiano