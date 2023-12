La Roma ha scelto bene: ecco il primatista di cross riusciti

La Roma è in cerca di rinforzi per il mercato di gennaio e Tiago Pinto ha individuato un profilo veramente interessante

Test importantissimo quello di oggi per la Roma, che dovrà affrontare all’Olimpico la squadra di Vincenzo Italiano. La Fiorentina in questa stagione sta proseguendo nel percorso di crescita già iniziato lo scorso anno, quando la Viola ha conquistato una storica finale di Conference League, poi persa all’ultimo respiro contro il West Ham.

Gli uomini di José Mourinho sono alla ricerca di conferme, dopo esser riusciti ad agganciare il Napoli in classifica, ma soprattutto l’obbiettivo resta trovare una continuità di risultati, cosa che è mancata in questa prima parte di campionato. Nonostante questo i giallorossi sono comunque riusciti a raggiungere l’ex squadra di Rudi Garcia, ma soprattutto, grazie alla momentanea crisi del Milan, la Roma potrebbe mettere nel mirino addirittura il terzo posto.

Fondamentale potrebbe dunque essere il mercato di riparazione, con Tiago Pinto che ha già individuato un possibile rinforzo per migliorare la rosa, il calciatore detiene un record per quanto riguarda i cross riusciti

Un recordman per la Roma: il dato sui cross è incredibile

Uno dei più grandi problemi di questa squadra è senza alcun dubbio l’apporto che danno glie sterni alla manovra offensiva. Su entrambe le fasce nessuno è certo della titolarità, e lo stesso Mourinho cerca di alternare i terzini, ottenendo però scarsi risultati da tutti gli uomini a sua disposizione.

Il più preoccupante resta Leonardo Spinazzola, l’ex Juventus era uno dei perni di questa squadra e della nazionale campione d’Europa, ma dopo l’infortunio non è più tornato lo stesso, e la sua involuzione è sotto gli occhi di tutti. Quello che più impensierisce l’allenatore è il dato sui cross riusciti, decisamente basso per ognuno degli calciatori utilizzati sugli esterni.

Cruzamentos Certos no Brasileirão: 57 – Lucas Piton

56 –

55 –

54 –

53 –

52 –

51 –

50 –

49 –

48 –

47 –

46 –

45 –

44 –

43 –

42 –

41 –

40 –

39 –

38 –

37 –

36 –

35 –

34 –

33 –

32 –

31 –

30 – Mayke, Di Plácido e Marlon 🤯 pic.twitter.com/LDHNfBkAGI — DataFut (@DataFutebol) December 8, 2023

Proprio per questo Tiago Pinto ha messo nel mirino Lucas Piton del Vasco Da Gama, uno dei terzini che più si è messo in mostra durante l’ultimo campionato brasiliano. Nessuno come lui per quanto riguarda i cross riusciti, ben 57 contro i 30 di Di Placido, un dato che parla da solo, ma non è l’unico per descrivere il tipo di calciatore che è Piton.

Il calciatore del Vasco è primo anche per quanto riguarda il dato sui giocatori con più passaggi nell’area di rigore di tutto il Brasilerao, un calciatore decisamente promettente che fa della sua arma migliore l’apporto alla manovra offensiva, un’arma che alla Roma ormai manca da tempo.