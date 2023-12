Mourinho e Friedkin, destino segnato: “Il problema è un altro”

Mourinho tra rinnovo e possibile addio a fine stagione, destino segnato per il portoghese: “Il problema è un altro”

A Roma ci sono ancora vari dubbi su quale possa essere il futuro di José Mourinho, e anche i tifosi cominciano ad essere divisi, tra chi lo appoggia, e chi invece preferirebbe un cambio in panchina. La stra maggioranza del popolo romanista è con Mourinho, tuttavia i Friedkin sono chiamati ad una scelta difficile, visti gli alti e bassi che hanno caratterizzato questo triennio sotto gestione del portoghese.

Arrivato tra lo stupore e la felicità dei tifosi, all’ex Tottenham ci è voluta solo una stagione per trionfare dove gli altri avevano fallito. Prima di lui infatti i giallorossi non vincevano un trofeo da oltre 10 anni, e con lui non solo la squadra è tornata ad alzare un trofeo, ma ha anche sollevato al cielo al prima coppa europea della sua storia.

Lo scorso anno sono cominciati i primi problemi, soprattutto in campionato, dove nelle due stagioni precedenti a questa Mourinho non si era mai neanche avvicinato al quarto posto. Oggi però qualcosa sembra essere cambiato, e i giallorossi sono più vicini al ritorno nella massima coppa europea, ma il futuro dell’allenatore resta ancora in dubbio.

Mourinho, rinnovo o addio? “Il problema è un altro”

Non è ancora chiaro dunque cosa succederà a fine stagione, se ci sarà il definitivo addio tra Mourinho e la Roma, oppure se i Friedkin decideranno di credere ancora in lui offrendogli il rinnovo. Qualche mese fa quest’ultima opzione sembrava impossibile, tanto che si era cominciato a parlare dei nomi dei possibili sostituti dello Special One, ma nelle ultime settimane qualcosa sembra esser cambiato.

Circola un certo ottimismo circa la possibilità che Mourinho resti sulla panchina giallorossa, ottimismo che però potrebbe essere subito smentito dalle parole di un ex dirigente romanista, ovvero Fabrizio Lucchesi, che è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport, parlando proprio del possibile futuro dello Special One, ecco le sue parole:

“Se i vertici della Roma pensano che Mourinho stia sbagliando, allora glielo devono dire. Se pensano invece che stia facendo bene, lo devono supportare. Questa conflittualità alla lunga non paga, il mondo non finisce alla fine dei 90’, i rapporti sono fondamentali e fare la guerra sempre contro tutto e tutti non conviene. Mourinho ha questo modo di tenere vivo l’ambiente con motivazioni, però lui e il suo staff hanno preso in totale circa 26 giornate di squalifica, è troppo. Se c’è la volontà di protestare, la deve condividere con i dirigenti societari. Per me conta di più protestare nei modi e nei luoghi giusti, non mi piace la platealità. Non è una critica a Mourinho, però se tutti iniziano a fare così che succede? Si accumulano solo recidive su recidive, si crea un circolo vizioso in cui pagherà solo la Roma”.