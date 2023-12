Pagano la clausola da 60 milioni: l’erede ingabbia la Roma

Dalla Spagna trapelano importanti aggiornamenti sulla sua situazione. Potrebbero avallarne l’acquisto a stretto giro di posta. La sua valutazione non sarebbe un problema.

A caccia di occasioni, sia in campo che dietro la scrivania. Mancano poche ore ormai al fischio d’inizio di un Roma-Fiorentina che ha tutta l’aria di fungere da passaggio cruciale per le ambizioni dei giallorossi. La compagine di Mourinho, infatti, vuole dare continuità agli ottimi risultati maturati nelle scorse settimane. Il focus dell’area mercato dei capitolini, però, è inevitabilmente rivolto anche agli affari ancora in essere.

Sotto questo punto di vista le novità di certo non mancano. Non è un mistero, infatti, che Tiago Pinto abbia cominciato a scandagliare il terreno per l’acquisto di un nuovo difensore con il quale puntellare la batteria di centrali a disposizione dello Special One. Parallelamente, però, si continua a seguire l’evolvere della situazione legata a quei profili che non sono mai completamente spariti dai radar della Roma. Fra questi, impossibile non menzionare Youri Tielemans, che dopo un inizio un po’ in sordina in forza all’Aston Villa, ha sicuramente scalato gerarchie ritagliandosi un buon minutaggio.

Calciomercato Roma, Tielemans nei radar della Real Sociedad: lo scenario

Sondati in tempi non sospetti dalla Roma, l’ex Leicester vuole giocarsi le sue chances nel club di Birmingham. Tuttavia, un suo addio ai The Villans a fine stagione, per quanto ipotesi piuttosto complicata, non è al momento una possibilità da trascurare a priori. La Roma in passato ne aveva caldeggiato l’acquisto, decidendo però di non affondare il colpo. Tuttavia, Tielemans continua ad avere estimatori soprattutto in Liga.

Secondo quanto evidenziato da okfichajes.net, ad esempio, quello del belga sarebbe il primo profilo nella mente dell’area mercato della Real Sociedad in caso di cessione di Zubimendi, per il quale è atteso un vero e proprio blitz da parte dell’Arsenal. I Gunners, infatti, sarebbero disposti a pagare i 60 milioni di euro della clausola rescissoria per mettere le mani sul centrocampista spagnolo classe ’99. Ragion per cui i baschi avrebbero già individuato in Tielemans un potenziale obiettivo. Per adesso, però, non sono state avviate ancora trattative concrete. La situazione andrà comunque monitorata con estrema attenzione.