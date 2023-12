Pressing Mourinho per il rinnovo: svolta Friedkin

Pressing Mourinho per il rinnovo: il portoghese vuole restate e c’è la svolta dei Friedkin. Ecco la situazione al momento

Moiurinho alza il pressing. Nonostante dall’Arabia Saudita gli sia arrivata un’offerta di quelle incredibili, quasi irrinunciabili, la scorsa estate. Un’offerta che però lo Special One ha deciso di non accettare, perché ci sono cose più importanti dei soldi, e ci sono cose come la famiglia che vengono prima di tutto. Quella del portoghese si divide tra Roma e Londra, ed è anche questo un motivo che fa pensare al futuro. Andare in Arabia significherebbe anche decidere di stare lontano da quella che è una delle cose più importanti per un uomo.

E non è semplice, per niente. Ed è pure per questo che, secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, Mou sarebbe in pressing per il rinnovo. Un rinnovo per il quale i Friedkin, secondo quelle che sono le indiscrezioni degli ultimi giorni, a differenza di quello che si pensava fino a poco tempo fa avrebbero aperto. Ancora non se n’è parlato – lo ha confermato lo stesso allenatore nella conferenza stampa di ieri – ma qualcosa si potrebbe muovere presto. Bisogna capire se i tempi coincideranno.

Pressing Mourinho, la Champions obiettivo

Un fattore determinante potrebbe essere la qualificazione alla prossima Champions League. E la partita di questa sera contro la Fiorentina, dopo le sconfitte di Napoli e Milan, sembra quasi uno spareggio. Tre punti possono essere decisivi per il proseguo della stagione anche se, la Roma, avrà di fronte una squadra forte costruita per fare qualcosa di importante. E che ha recuperato Nico Gonzalez, che sembrava in dubbio.

Ma è in partite come queste, da dentro o fuori, che Mou ha sempre fatto vedere che lui è l’arma in più in questa squadra e in qualunque squadra abbia allenato. E poi, per il rinnovo, c’è anche la “decisione” che è stata presa dai tifosi. Con Mou in eterno.