Probabili formazioni Roma-Fiorentina, Mou senza scelta

Probabili formazioni Roma-Fiorentina: le scelte di Mourinho e italiano per la sfida in programma allo Stadio Olimpico alle 20:45

Test importantissimo quello di oggi per la Roma, che dovrà affrontare all’Olimpico la squadra di Vincenzo Italiano. La Fiorentina quest’anno sta proseguendo nel percorso di crescita già iniziato lo scorso anno, quando la Viola ha conquistato una storica finale di Conference League, poi persa all’ultimo respiro contro il West Ham.

I giallorossi sono chiamati a dare continuità ai risultati positivi ottenuti durante le ultime giornate, dove sono arrivate, anche se a fatica, vittorie importantissime in rimonta contro Lecce e Sassuolo. La squadra di Mourinho occupa momentaneamente la quarta posizione della classifica, e può permettersi addirittura di mettere nel mirino il Milan, che ad oggi, con una partita in meno, è distante appena cinque punti.

Ecco dunque che la partita di oggi tra Roma e Fiorentina potrebbe già dare un segnale importante al campionato, riaccendendo definitivamente i sogni Champions dei giallorossi. Ecco le possibili scelte dei due allenatori.

Nonostante la falsa partenza adesso la Roma ha la possibilità di rilanciare definitivamente le ambizioni Champions, potendo guardare addirittura più avanti del quarto posto, vista la momentanea crisi del Milan. Gli uomini di Italiano sono usciti sconfitti per ben tre volte nelle ultime cinque gare, sempre con squadre di alta classifica, ovvero Lazio, i rossoneri e la Juventus.

Diverso è il discorso per i giallorossi, che arrivano a questo match con una sola sconfitta nelle ultime cinque, ovvero l’1-0 a Milano contro l’Inter. Per la Viola restano i dubbi legati alla presenza di Nico Gonzalez, ma per il resto in campo dovrebbero esserci la maggior parte dei titolari.

Diverse assenze invece per Mourinho, ancora alle prese con i problemi legati a Chris Smalling, che ancora non ha recuperato dall’infortunio. In attacco ancora spazio a Lukaku e Dybala, con Pellegrini alle loro spall e Zalewski e Kristensen sulle fasce, ecco le possibili scelte dei due mister:

ROMA (3-5-2) la probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

FIORENTINA (4-2-3-1) probabile formazione: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamè; Nzola. All. Italiano