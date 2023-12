Roma-Fiorentina, rosso Zalewski: Marelli non ha dubbi

Roma-Fiorentina, gara ad alta tensione allo stadio Olimpico e ricca di episodi da analizzare. Nel secondo tempo c’è stata l’espulsione di Zalewski per doppia ammonizione, ecco il parere di Marelli.

La sfortuna non smette di tormentare la Roma di Mourinho, in campo allo stadio Olimpico per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La sfida vale tanto nella lotta al quarto posto, con un solo punto a dividere le due squadre in panchina. Gli episodi però remano contro la squadra giallorossa, che ha perso per infortunio prima Paulo Dybala e poi il suo cambio in attacco, Sardar Azmoun. Subito dopo il cambio obbligato dell’iraniano c’è stata la seconda ammonizione per Nicola Zalewski, che ha lasciato i suoi in dieci uomini.

L’esterno italo polacco ha lasciato il terreno di gioco sconsolato, dopo che l’arbitro ha deciso di sventolargli il secondo giallo e poi il rosso sotto al naso. Sull’espulsione decisa per il fallo su Ikoné non ha dubbi Luca Marelli, esperto arbitrale in casa DAZN. Secondo l’opinionista il secondo giallo è ‘troppo severo’, non sarebbe stato dunque da espellere il laterale nativo di Tivoli. Marelli ha aggiunto: “Non c’è imprudenza e c’è poca SPA: la difesa della Roma era tutta schierata.”