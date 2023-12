Arbitro preso a calci dopo l’ 1-1: spunta il VIDEO choc

Aggressione choc all’arbitro dopo il fischio finale, le immagini parlano chiaro e sono eclatanti. Scene di pura follia dopo l’1 a 1, totalmente dissonanti da un evento come quello di una gara di calcio.

Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto al termine di una gara che ha fatto discutere soprattutto per quanto verificatosi al fischio finale, coinvolgendo tristemente l’arbitro, protagonista passivo di una violenza inaudita e totalmente da condannare. Se è vero che si è spesso, purtroppo, assistito a scene infelici sul campo da calcio, è altrettanto giusto evidenziare come queste abbiano spesso riguardato soprattutto tifosi o giocatori, senza mai coinvolgere in modalità così dirette ed esplicite una figura come quella del direttore di gara.

Di arbitri, certamente, si è parlato moltissimo nel corso di queste ultime settimane in casa Roma, seppur in modalità e maniere totalmente diverse e in modo assolutamente lontano da quanto verificatosi nella serata odierna, che ha restituito un evento vergognoso e che porterà certamente a conseguenze importanti, come è giusto che sia. L’ultima gara di campionato dei giallorossi, come noto, ha fatto registrare una silente quanto lapalissiana e signorile presa di posizione da parte di Mourinho e della Roma tutta, protagonista ieri sera di un pareggio di orgoglio ma altresì macchiato da ingenuità episodiche certamente evitabili.

Immagini vergognose in Turchia, arbitro preso a calci dopo il pareggio: spunta il VIDEO

Come si diceva, però, quanto fin qui accaduto con gli arbitri ha sempre avuto un sapore di contrasto rispettoso e dialettico, senza mai sfociare in violenze né verbali né fisiche. Una totale osservazione, dunque, di quei valori e di quella dignità che dovrebbe contraddistinguere qualsivoglia evento sportivo, venuti invece totalmente a mancare nell’episodio di cui vi stiamo raccontando.

Il riferimento è alla partita di Super Lig turca tra l’Ankaragucu e il Rizespor, terminata sul risultato di 1 a 1. Come denunciano chiaramente e tristemente le immagini che seguono, alla fine della partita, l’arbitro Halil Umut Weler è stato a più ripreso colpito al volto, rimediando delle gravi ed evidenti ferite agli occhi.

A farlo cadere al suolo sarebbe stato un pugno, cui è seguita una serie di calcioni violenti e vergognosi. Grazie ad un membro della sicurezza, Weler si sarebbe alzato poco dopo e, stando a quanto riferiscono alcune immagini circolanti in rete, sarebbe stato trasportato in un ospedale della zona.

