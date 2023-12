Calciomercato Roma, nuovo colpo alla Lukaku: esulta Mourinho

L’emergenza difensiva prosegue senza soluzione di continuità per la Roma di Mourinho e un innesto a gennaio appare ormai inevitabile.

Oramai è piuttosto chiaro che la Roma di José Mourinho sia in evidente debito di difensori centrali. Attualmente, nel caso in cui uno tra Mancini, Llorente o N’dicka dovesse uscire dai giochi per infortunio – prospettiva tutt’altro che improbabile, vista l’affollata infermeria giallorossa – lo Special One dovrebbe correre ai ripari.

Ecco perché la società sembrerebbe aver avviato definitivamente le trattative per un innesto di qualità, capace di calmierare l’emergenza difensiva che caratterizza la stagione giallorossa.

L’obiettivo di Pinto

Il calciatore in questione, risponde al nome di Trevoh Chalobah. Da poco rientrato dopo un infortunio muscolare, Chalobah è un giovane (classe ’99) difensore inglese in forze al Chelsea. Secondo La Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto avrebbe avviato le trattative per portare il calciatore di origini sierraleonesi in prestito a Trigoria. Una soluzione certamente non definitiva, che, tuttavia, potrebbe regalare alcuni mesi di serenità al tecnico portoghese, sempre più impaurito dalla prospettiva di dover arretrare Brian Cristante, per sopperire alla tragica mancanza di difensori. Il centrocampista ex Atalanta, difatti, può rappresentare un temporaneo cerotto in situazioni di emergenza, ma concepirne il definitivo cambio di ruolo, significherebbe disinnescare la sua qualità più grande, ovvero quella di equilibratore del centrocampo giallorosso.

Gli eventi, peraltro, non aiutano lo Special One, dato che N’dicka è pronto a preparare le valige per la Coppa d’Africa, che si svolgerà a gennaio. Se si considera poi, lo stop senza data di rientro di Chris Smalling, leader della difesa negli scorsi anni, e il lento rientro di Kumbulla dopo la rottura del crociato, ecco che l’affare con i blues assume un senso incontestabile. La soluzione del prestito a gennaio, diviene dunque l’unica possibile, per permettere a Mou di iniziare l’anno senza inventarsi soluzioni pirotecniche per compensare l’assenza di forze fresche.