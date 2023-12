Infortunio Dybala, esami strumentali per l’argentino

Dybala ieri ha lasciato il campo in anticipo contro la Fiorentina dopo aver sentito tirare il flessore della coscia sinistra dopo un intervento

Ancora una volta si ferma Dybala. Ieri sera nella partita dell’Olimpico tra Roma e Fiorentina, i tifosi giallorossi e Mourinho hanno guardato Paulo col fiato sospeso mentre chiedeva il cambio. L’argentino ha sentito tirare il flessore della coscia sinistra dopo un intervento e prima ha cercato di allungare il muscolo sperando in una lieve contrattura momentanea, invece dopo ha chiesto di essere sostituito al 25′.

Un duro colpo per la Roma che alla prossima giornata affronta il Bologna che è a pari punti. Solo una vittoria avrebbe permesso a Mourinho di sedere al quarto posto indisturbato, mentre questo risultato ha permesso ai rossoblù di agganciarlo dopo il successo contro la Salernitana. Alla prossima giornata c’è lo scontro diretto tra le due squadre con l’accesso in Champions League che è in palio nonostante non siamo neanche al giro di boa.

Manca ancora tanto alla fine della stagione, quando verranno tirate le somme ufficiali con le gare che non potranno dare più nessuna risposta e la classifica sarà definita. Intanto, portarsi in buona posizione è fondamentale sin da ora e per farlo alla Roma servono tutti gli interpreti.

Infortunio Dybala, esami nelle prossime ore

Non ce ne saranno un bel po’, invece, visto quello che è successo ieri sera allo Stadio Olimpico. Lukaku è stato espulso per rosso diretto a causa di un intervento scomposto e Azmoun ha sentito tirare il polpaccio. Per questo motivo i due non ci saranno, così come da valutare è Spinazzola.

La paura più grande, però, è legata a Dybala che sembra vicino a fermarsi ancora dopo i recenti stop muscolari. Secondo quanto riporta Il Messaggero, le condizioni della Joya verranno valutate nelle prossime ore per scoprire se ci siano lesioni o meno tramite gli esami. In ogni caso, le speranze dei tifosi e soprattutto di Mourinho sono quelle di averlo il prima possibile per sferrare l’assalto alle prossime gare in campionato le più dure visto che ci sono tanti big match in fila.