Infortunio e lacrime in campo, altri guai per Tiago Pinto

Infortunio e sostituzione immediata, esce dal campo in lacrime. ‘Coinvolti’ anche la Roma e Tiago Pinto, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le novità più importanti di queste ultime ore hanno certamente interessato i diversi eventi relativi al pareggio per 1 a 1 di ieri sera, in occasione della sfida tra Roma e Fiorentina, rappresentante per entrambe una nobilissima occasione per provare a continuare in modo felice una corsa per l’approdo in Champions League. Alla luce dei risultati maturati nel corso del da poco concluso weekend, sia Mourinho che Italiano avevano la ghiotta occasione di recuperare punti importanti ma, per motivi diversi, nessuno dei due è riuscito a trionfare sull’altro.

Il rammarico parrebbe aver riguardato entrambe le squadre, con la Roma che da un lato ha perso due punti importantissimi per una serie di episodi verificatisi nel secondo tempo, distinguendosi altresì per una compattezza e un’unità di intenti che hanno, comunque, permesso di evitare quella che sarebbe stata una ancora meno accettata sconfitta. Stesso discorso valevole sul fronte toscano, dove Nico Gonzalez e colleghi, pur godendo di un’evidente superiorità numerica per l’ultimo terzo di gara, non sono riusciti ad approfittarne tanto quanto avrebbero voluto.

I fattori e i motivi di discussione sono stati numerosi e lo stesso Mourinho, dopo il silenzio stampa di ieri, ha nella mattinata odierna palesato sui social la propria visione circa i diversi accaduti. Senza indugiare troppo su ciò che rappresenta il passato, però, le notizie più importanti sono adesso destinate ad essere rappresentate dagli eventi futuri, a partire dall’evoluzione di una settimana molto importante sia in campionato che Europa League.

Infortunio in Sassuolo-Cagliari, Vina esce in lacrime: coinvolti anche la Roma e Pinto

In attesa di comprendere cosa succederà nel corso di questi giorni e, più in generale, di un mese di dicembre ricco di banchi di prova, ai piani alti di Trigoria non si trascurano ovviamente le necessità di intervento durante un calciomercato che avrà, anche questa volta, una nobile funzione riparatrice in casa Roma. Al di là delle possibili occasioni e delle ponderazioni di Tiago Pinto e colleghi in entrata, però, tanti altri fattori coinvolgenti la campagna acquisti non possono essere ignorati.

Particolare attenzione, in queste ultime ore, va rivolta agli eventi di Sassuolo-Cagliari, che ha visto gli uomini di Dionisi perdere il terzino ex Roma Matias Vina per infortunio. Le dinamiche e le conseguenze non sono chiarissime ma le prime immagini parrebbero restituire di un problema con ogni probabilità al ginocchio o, comunque, riguardante quella regine della gamba. La causa sarebbe da ricercarsi verosimilmente in un intervento su Luvumbo, poco dopo il quale Vina è stato costretto al cambio, lasciando il campo in lacrime.

Una notizia che, di fatti, tocca anche la Roma, certamente speranzosa di un riscatto da parte del Sassuolo dopo l’approdo in prestito con diritto di acquisto del terzino uruguaiano, un cui lungo stop potrebbe portare la dirigenza neroverde a rivalutare le decisioni sulla possibile permanenza dell’ex Palmeiras a Reggio Emilia. Seguiranno aggiornamenti.