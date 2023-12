Sconfitta a tavolino UFFICIALE: ridono solo i biancocelesti

Il verdetto del giudice sportivo non si è fatto attendere: UFFICIALE la sconfitta a tavolino che riscrive la qualificazione.

Sono diversi i motivi che possono portare a riscrivere i connotati di una partita. Tra questi, gli errori nella distinta ufficiale sono assolutamente clamorosi.

L’ultimo episodio di questo genere si è materializzato nel corso della semifinale di Coppa Provinciale di Massa Carrara tra Marina di Massa e Pontremoli. La gara era finita sul risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa. Il verdetto del campo, però, era stato prontamente messo in discussione dalla compagine ospite, il cui ricorso è stato alla fine accettato dal giudice sportivo. A causa del mancato tesseramento di un suo calciatore, dunque, il Marina di Massa ha perso la partita a tavolino, venendo estromessa dalla competizione. Una vera e propria disfatta per questa formazione, ad un passo dal coronare il sogno di alzare la Coppa.

Lo 0-3 a tavolino ha permesso al Pontremoli di strappare il pass per la finale. Una beffa per il Marina, che sul campo aveva legittimato una superiorità tecnica a tratti evidente con una vittoria convincente in tanti suoi aspetti. Alla fine, però, a far parte dell’organico dei padroni di casa c’era un calciatore che non avrebbe dovuto militare tra le fila della squadra. Il verdetto del giudice sportivo segnerà inevitabilmente un punto di svolta. Non sono attesi ricorsi da parte del Marina di Massa, che dunque è costretto ad ingoiare un boccone amarissimo per quanto visto.