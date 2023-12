Addio Roma, annuncio UFFICIALE: gran ritorno già fissato

Calciomercato Roma, addio e scelta già presa dopo il ritiro: ha già annunciato in modo ufficiale la prossima squadra.

Se è vero che sono tanti gli aspetti da attenzionare e analizzare in casa Roma nel corso delle prossime settimane, è altrettanto giusto sottolineare come ai piani alti di Trigoria già in questa fase si potrebbero tenere in considerazione valutazioni e ponderazioni destinate ad abbracciare anche il futuro giallorosso meno vicino. Come noto, la priorità di Pinto e colleghi resta quella di provare ad accontentare Mourinho nel mese di gennaio, quando dal calciomercato invernale potrebbe derivare qualche importante occasione di rinforzo, soprattutto nei reparti maggiormente deficitari.

Tra questi, figura in pole position un reparto difensivo che, pur avendo palesato un assestamento rispetto agli orrori iniziali di campionato, presenta ancora tutt’oggi dei margini di miglioramento qualitativi e quantitativi che non possono lasciare indifferenti gli addetti ai lavori. I tanti dubbi attualmente legati alle condizioni di Smalling, unitamente alla sempre più vicina partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa, lasciano intendere come un possibile ingaggio a gennaio in questo reparto, oltre che a non risultare utopistico, figuri di fatto come necessario.

Tra Boca Juniors e Roma, l’annuncio di Paredes non lascia dubbi: le parole sul suo futuro

Come detto, però, tante altre valutazioni andranno prossimamente condotte anche su aspetti legati al futuro più lontano, abbracciando una pluralità di fattori che oscillano dai possibili rinnovi di alcuni calciatori a quelli eventuali di nobilissimi addetti ai lavori come Tiago Pinto e, soprattutto, José Mourinho. Da non trascurare, poi, le necessarie attenzioni da rivolgere a diversi scenari a fine campionato, quando bisognerà decidere il da farsi anche rispetto a chi, come Renato Sanches o Lukaku, sia arrivato nella Capitale solamente a titolo temporaneo.

Tra i diversi nuovi arrivati, i due appena nominati rientrano ovviamente nella categoria di elementi circa i quali saranno rivolte le maggiori attenzioni prima di una decisione ufficiale, legata ovviamente anche a piazzamenti e risultati, oltre che al rendimento e le condizioni fisiche che, nel caso di Renato Sanches, non hanno fin qui dato garanzie.

Seppur in modo meno immediato, però, non si trascurino nemmeno le recenti dichiarazioni di Leandro Paredes, rientrato a Roma proprio in compagnia del collega di reparto portoghese a metà agosto. Legato alla Roma fino al 2025, il Campione del Mondo ha in queste ore parlato ai microfoni di DSports Radio, sentenziando sul proprio futuro in modo chiarissimo. “Ad un certo punto della mia carriera tornerò al Boca, non ho dubbi a riguardo. La mia idea è quella di ritirarmi e restare a vivere a Roma ma prima o poi tornerò a giocare nel mio Paese“.