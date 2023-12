Dalla Roma all’Inter: accordo totale e annuncio in diretta

Dalla Roma all’Inter, i nerazzurri si aggiudicano il calciatore e beffano Tiago Pinto: l’accordo è già stato trovato: l’annuncio in diretta

La partita con la Fiorentina ha lasciato l’amaro in bocca sia ai tifosi che a José Mourinho. La Roma aveva la possibilità con una vittoria di consolidare il quarto posto, ma soprattutto di mettere nel mirino il Milan, che in caso di vittoria sarebbe rimasto avanti di solo due lunghezze rispetto ai giallorossi.

La gara era partita nel migliore dei modi, con il gol del solito Romelu Lukaku, che ritrova il gol dopo un breve periodo di appannamento, ma da li in poi l’approccio mentale è cambiato drasticamente. La Viola ha cominciato così ad insistere per cercare il gol del pareggio, che purtroppo non ha tardato ad arrivare.

Protagonista in negativo è risultato ancora una volta Nicola Zalewski, che con la sua espulsione ha indirizzato il match in favore della Fiorentina. Niente è compromesso, ma sarà necessaria un’inversione di marcia per riuscire a centrare l’obbiettivo Champions, ma ancora una volta servirà uno sforzo in più sul mercato, dove però non arrivano buone notizie per Tiago Pinto.

Dalla Roma all’Inter: beffa per Tiago Pinto

Il calciomercato non è ancora cominciato, eppure Tiago Pinto non ha mai smesso di continuare a sondare il mercato in cerca di possibili affari sia in vista di gennaio che di giugno. Per centrare gli obbiettivi potrebbero servire almeno un paio di innesti nella finestra invernale, ma il gm portoghese dovrà fare i conti anche con la delicata situazione economica in cui riversa il club.

Uno dei nomi sul taccuino di Pinto rimane quello di Piotr Zielinski, che a breve vedrà il suo contratto con il Napoli arrivare alla fine senza ancora aver intavolato una trattativa per il rinnovo. Il suo nome è stato accostato a diversi club esteri e si Serie A, su tutti l’Inter, e secondo quanto riportato dal giornalista Fabio Santini in diretta su TvPlay il suo passaggio ai nerazzurri sarebbe ormai cosa fatta, ecco le sue parole:

“Thuram è arrivato a parametro zero e vale 70-75 milioni di euro. Frattesi è stato preso perché Barella a giugno potrebbe uscire. Il Real Madrid potrebbe proporre un assegno da 80 milioni di euro che l’Inter accetterebbe. Zielinski? Ha detto di no all’Arabia Saudita ma anche ai continui richiami di De Laurentiis per il rinnovo: a fine campionato andrà alla corte di Simone Inzaghi con un contratto due più due”.