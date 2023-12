Derby italiano per Marcos Leonardo: la posizione della Roma | ASRL

Derby italiano per Marcos Leonardo: ecco le novità attorno alle prestazioni del centravanti del Santos in uscita. La posizione della Roma e la verità su Lazio e Milan

di DANIELE TRECCA

La sua cessione a gennaio ormai è cosa certa. Cosa ci fa uno come lui in Serie B? Nulla, ovviamente. E il Santos, retrocesso per la prima volta dopo 111 anni di storia, adesso è pronto ad incassare, magari cercando di creare una squadra pronta a ritornare subito nella massima serie del campionato brasiliano. Siamo sicuri che avrebbero fatto a meno di cedere il giocatore, qualora fossero riusciti a centrare la permanenza e anche barattando la cosa. Ma il calcio è uno sport bellissimo e misterioso, dove tutto può succedere.

Ora, tornando al discorso che ci interessa, e vale a dire quello relativo a Marcos Leonardo, attaccante che anche la Roma ha messo nel mirino e che la scorsa estate ha cercato con una certa insistenza, si può tranquillamente affermare che i giallorossi, qualora decidessero di provare ad affondare di nuovo il colpo, possono considerarsi in corsa. Sì, secondo le informazioni raccolte da Asromalive.it, nessuno dei club che ha fatto dei sondaggi per il giocatore è andato vicino al colpo grosso.

Calciomercato Roma, la situazione Marcos Leonardo

Il Santos, come sappiamo, chiede almeno 20milioni di euro per il cartellino del proprio centravanti. E né Arsenal e nemmeno Manchester United, le due big inglesi che sarebbero interessate alle sue prestazioni, si sono avvicinate a questa somma.

In tutto questo non risulta né un interesse della Lazio e nemmeno uno del Milan, altri due club che, in queste ore, sono spuntati fuori come possibili acquirenti. Insomma, Pinto rimane in corsa per il centravanti. Che è sicuro ovviamente che il 2024 lo inizierà con un’altra squadra dopo la delusione enorme con il suo attuale club. E la Roma c’è. Anche se ad oggi, le uniche offerte recenti sono arrivate da club che non hanno soddisfatto il ragazzo dal punto di vista sportivo e la nuova dirigenza santista dal punto di vista economico.