Errore nella distinta: incubo sconfitta a tavolino, classifica sub iudice

L’errore potrebbe costare carissimo: il reclamo non è tardato ad arrivare e rischia di stravolgere le carte in tavola. Ecco i dettagli.

Una delle motivazioni che può creare i presupposti per una sconfitta a tavolino è l’errore nella distinta delle formazioni. Non si tratta di un dettaglio trascurabile. Circostanza di cui, purtroppo, ha fatto le spese anche la Roma in passato. Il caso in questione, però, concerne un altro ambito.

L’argomento cardine del pezzo in questione riguarda un episodio accorso nel campionato di calcio a 5. Al PalaMegabox di Pesaro, infatti, l‘Italservice ha perso in malo modo il confronto con il Saviatesta Mantova nel corso del dodicesimo turno di Serie A. Nel confronto tanto atteso, infatti, gli ospiti si sono imposti con un largo 5-2. Il verdetto del campo, però, potrebbe essere messo clamorosamente in discussione.

Secondo quanto evidenziato da tuttomantova.it, infatti, l’ItalService avrebbe presentato un ricorso. Il motivo del contendere concerne una presunta anomalia nella compilazione della distinta. A stretto giro di posta si dovrebbero conoscere i termini esatti del reclamo. Il rischio per il Saviatesta è quello di vedere non omologato il risultato, che porterebbe ad una clamorosa sconfitta a tavolino. Seguiranno ulteriori dettagli. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi importanti in tal senso.