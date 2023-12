Renato Sanches, smentita UFFICIALE: “Non l’ho mai detto”

Renato Sanches ha smentito ufficialmente attraverso il suo profilo un articolo di questa mattina. Netta la sua presa di posizione

Renato Sanches ha risposto ufficialmente. E lo ha fatto attraverso il proprio profilo X. Ovvio che nelle parole del centrocampista portoghese c’è anche una certa frustrazione di leggere alcune notizie. Nel merito, l’ex Psg, ha smentito un articolo di Repubblica di questa mattina dove si leggeva che per cercare di superare le difficoltà fisiche, lo stesso giocatore si sarebbe affidato ad uno stregone, per capire se qualcuno gli ha mandato qualche maledizione.

Citando una pagina che scrive della Roma, Renato Sanches ha preso posizione in maniera ufficiale: scrivendo questo. “Non ho mai detto di essere andato da una strega, stavo avendo una bella conversazione con il mio ex compagno di squadra. Abbiamo scambiato diversi argomenti di conversazione perché abbiamo sempre avuto un buon rapporto, e quello che ho detto è stato che forse qualcuno mi ha fatto qualche imprecazione o qualcosa del genere”. Quindi, come tutti noi diremmo in momento negativo della nostra vita, o che magari abbiamo pensato anche in alcune situazioni. C’è da dire, inoltre, che sotto le sue parole sono stati molti i commenti di incoraggiamento dei tifosi della Roma.

Renato Sanches smentisce la notizia

In poche parole, Renato Sanches, per rendere l’idea, ha voluto dire parlando con Ikoné nel tunnel dell’Olimpico: “Qualcuno me l’ha mandata“, ma non è mai andato da uno stregone per cercare di curarsi. Insomma, ha cercato di fare chiarezza ed è giusto così aggiungeremmo noi.

Non si sa, comunque, quando il centrocampista arrivato in estate in prestito potrà tornare a completa disposizione di Mourinho. Nel senso, potrebbe giocare, ma non ha ovviamente tutta una partita nelle gambe. E siccome i suoi profili non sono nuovi, e nemmeno causali, allora Mou sta decidendo di utilizzarlo con il contagocce. Magari contro lo Sheriff, giovedì sera all’Olimpico, uno spezzone lo Special One glielo potrebbe regalare.