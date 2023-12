Spareggi Europa League: UFFICIALI le prime retrocesse dalla Champions

Potrebbe non essere sufficiente per la Roma battere lo Sheriff nell’ultimo match di Europa League. Lo spettro degli spareggi, infatti, non può essere trascurato.

Manca sempre meno all’impegno di Europa League per la Roma di José Mourinho. I giallorossi, reduci dal pareggio contro la Fiorentina, ospiteranno lo Sheriff giovedì alle 18.45 allo Stadio Olimpico.

Alla luce del pareggio maturato sul campo del Servette, però, a Lukaku e compagni potrebbe non bastare un successo nell’ultima gara della fase a gironi. La Roma, infatti, occupa momentaneamente il secondo posto in classifica a due punti di distanza dallo Slavia Praga attualmente in vetta e in vantaggio anche nel computo della differenza reti rispetto ai capitolini. Sebbene non sia l’ipotesi trascurabile, quindi, la via che porta agli spareggi potrebbe essere quella inevitabile per approdare agli ottavi di Europa League.

Spareggi Europa League: UFFICIALE, ecco le retrocesse dalla Champions

A quel punto la compagine di Mourinho se la vedrebbe con una delle squadre provenienti dalla Champions League, classificatasi terza nel proprio raggruppamento. Le gare di questa sera della massima competizione continentale hanno decretato i primi verdetti.

Si sono classificate terze nel proprio girone, infatti, Lens, Galatasaray, Benfica, Braga. Ricordiamo che la gara d’andata degli spareggi di Europa League si disputerà il 15 febbraio, mentre il match di ritorno sarà in programma il 22 febbraio. Il sorteggio si terrà lunedì 18 dicembre alle ore 13.

Beffa atroce per il Manchester United, con la panchina di ten Hag ormai sempre più a rischio. Benché qualificato, il Bayern Monaco ha espugnato l’Old Trafford, relegando i Red Devils all’ultimo posto del girone. Exploit del Benfica di Di Maria, che grazie al successo ottenuto sul campo del Salisburgo è riuscito a garantirsi almeno lo spareggio per accedere agli ottavi di Europa League. Protagonista Di Maria, autore di uno splendido gol da calcio d’angolo.